VIDEOREPORTAJ – AI pentru oameni, nu doar pentru tehnologie: Metaminds deschide discuția la Impact Bucharest

La invitația Metaminds am participat la Impact Bucharest, eveniment care a transformat pentru două zile Bucureștiul într-un hub al tehnologiei și al inovației. Salile erau pline de antreprenori, specialiști IT, investitori și lideri de opinie, toți curioși să afle cum se conturează următoarea etapă a digitalizării. Printre cei mai așteptați vorbitori s-a numărat Marius Marinescu, Managing Partner Metaminds, care a adus pe scenă o viziune clară și optimistă despre viitorul inteligenței artificiale și despre modul în care România poate să se poziționeze strategic în peisajul global al tehnologiei.

Digitalizarea ca spirală de progres

Marius Marinescu a deschis discursul vorbind despre digitalizare, nu ca o linie dreaptă, ci ca o spirală care rescrie societățile, economiile și modul în care interacționăm cu tehnologia. „Digitalizarea nu mai este doar despre eficiență sau reducerea costurilor, ci despre cum putem crea sisteme care sprijină oamenii și comunitățile”, a spus el. Publicul a fost captivat de această viziune, iar energia sălii a crescut odată cu ideile prezentate. Metaminds aplică această filozofie prin infrastructuri digitale care combină performanța cu reziliența și scopul social, arătând că tehnologia poate fi un aliat real al dezvoltării și incluziunii.

Puterea digitală se măsoară în date și algoritmi

Marius Marinescu a explicat că, dacă altădată puterea se măsura în oțel și petrol, astăzi se măsoară în date, algoritmi și capacitatea de a transforma informația în valoare. Digitalizarea aduce oportunități extraordinare: acces mai larg la educație, servicii medicale și platforme digitale care conectează oamenii indiferent de loc. „Viitorul digital trebuie construit astfel încât să sprijine cetățeanul și să amplifice valorile umane”, a subliniat el, iar ideea a fost primită cu aplauze și aprobări în sală, confirmând interesul pentru o abordare responsabilă și orientată spre societate.

Modelele conversaționale și viitorul AI

O parte importantă a discursului a fost legată de modelele conversaționale de tip LLM. Marius Marinescu a evidențiat că acestea reprezintă un pas esențial, dar nu soluția finală. „Modelele actuale nu vor putea răspunde tuturor provocărilor pe termen lung. Viitorul AI va fi definit de sisteme care învață prin experiență și observație, nu doar din text”, a explicat el, adăugând că acest tip de abordare deschide oportunități precum aplicații mai precise, mai sigure și mai aliniate la nevoilor reale ale oamenilor.

Învață ca un copil: următorul nivel de AI

Pentru Marius Marinescu, adevărata revoluție va veni odată cu arhitecturile senzoriale, care învață precum oamenii. „Un copil de patru ani procesează prin văz echivalentul setului de date care a antrenat GPT-4. Pentru a se apropia cu adevărat de inteligența umană, inteligența artificială trebuie să învețe așa cum o facem noi: observând lumea din jur.” Această schimbare de paradigmă promite să deschidă drumul către modele mai mici, mai rapide și mai specializate, suficient de eficiente încât să ruleze direct pe telefoane și tablete. În același timp, ea stimulează dezvoltarea unor ecosisteme open-source și pregătește terenul pentru o nouă generație de asistenți digitali, care nu vor mai fi simple unelte, ci adevărate interfețe centrale între om și tehnologie.

Publicul a reacționat pozitiv, iar energia din sală a reflectat optimismul pentru posibilitățile viitoare, dar şi pentru oportunitățile care se deschid în fața noastră cu ajutorul noilor soluții de tehnologie.

Oportunități economice și avantaj competitiv

Schimbarea nu este doar tehnologică, ci și economică. Companiile care adoptă devreme arhitecturi noi și investesc în cadre solide de guvernanță vor avea un avantaj semnificativ. „Într-o lume în care AI mediază deciziile de business și serviciile publice, încrederea devine cheia succesului”, a explicat dl. Marinescu. Aceasta este o oportunitate pentru companiile românești de a se poziționa strategic și de a contribui la un viitor digital responsabil și inovator.

România, prezentă în discuțiile globale despre AI

Impact Bucharest a demonstrat că România este un actor activ în dezbaterea internațională despre viitorul digital. Prin intervenția lui Marius Marinescu, Metaminds a arătat că digitalizarea nu înseamnă doar centre de date mai mari sau prompturi mai sofisticate, ci regândirea arhitecturii tehnologice astfel încât să servească oamenii și societatea. „Dacă reușim, AI nu va automatiza doar clicuri, ci va amplifica judecata umană și va crea oportunități reale pentru fiecare. Este momentul ca România să transforme provocările tehnologice în realizări concrete.”, a concluzionat Marius Marinescu, primind aplauzele unei săli pline de entuziasm și curiozitate.

Metaminds: pregătită pentru viitor

Prezența Metaminds la Impact Bucharest a evidențiat că România nu se limitează la a urmări tendințele globale, ci contribuie activ la definirea lor. Compania, prin Marius Marinescu, promovează o viziune optimistă, responsabilă și pragmatică asupra AI, subliniind rolul tehnologiei ca motor de progres economic, social și educațional. Prin soluții inovatoare, infrastructuri reziliente și o viziune clară asupra viitorului tehnologic, Metaminds se pozitionează drept un actor strategic capabil să modeleze felul în care inteligența artificială va fi implementată atât în România şi nu numai.

Articol susținut de Metaminds