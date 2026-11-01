VIDEO Ajutoare din Germania, mană cerească la români. Case mari, mașini de lux cu numere DE, pe cheltuieli 20 de ori mai mari pentru statul german

Cheltuielile pentru ajutoarele sociale acordate cetățenilor români în orașul german Magdeburg au crescut de peste 20 de ori din 2013, de la aproximativ 140.000 de euro la peste 3 milioane de euro, potrivit datelor analizate de Profit.ro. Într-un documentar realizat de televiziunea MDR, primari din România explică faptul că ajutoarele sociale germane reprezintă un motiv important pentru care locuitorii comunităților lor aleg să plece în Germania.

Documentarul analizează consecințele migrației din România și Bulgaria către Germania, inclusiv presiunea exercitată asupra bugetelor locale prin acordarea de prestații sociale.

Libera circulație a lucrătorilor în Uniunea Europeană permite cetățenilor români și bulgari să locuiască și să muncească în Germania fără permis de muncă sau viză.

Inclusiv persoanele care desfășoară activități cu venituri reduse, prin contracte de tip Minijob, pot dobândi statutul de lucrător și, în anumite condiții, dreptul la prestații sociale suplimentare și alocații pentru copii. Sunt și situații în care statutul de lucrător poate fi obținut prin activități independente fictive, potrivit datelor Agenției Federale pentru Ocuparea Forței de Muncă, citate de Bild.

Acum au fost realizate reportaje în orașele germane Magdeburg, Halle și Hagen, dar și în România, pentru a vedea efectele migrației asupra comunităților de origine.

Case mai mari, mașini scumpe și numere de înmatriculare germane

La revenirea în comunitățile românești pe care le vizitase anterior în 2018, jurnalista a constatat schimbări importante în nivelul de trai.

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