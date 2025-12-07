Sari direct la conținut
VIDEO. BREAKING. Băluță nu recunoaște victoria lui Ciucu în alegerile de la București: „Neconcludent”

Daniel Băluță face declarații la sediul PSD după închiderea alegerilor pentru Primăria Capitalei, 7 decembrie 2025. Inquam Photos / Octav Ganea
Daniel Băluță face declarații la sediul PSD după închiderea alegerilor pentru Primăria Capitalei, 7 decembrie 2025. Inquam Photos / Octav Ganea

Rezultatul exit-poll-ului nu a fost admis de candidatul PSD. Cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, lângă el, candidatul PSD la alegerile pentru București a spus că așteaptă numărătoarea voturilor.

„În primul rând, aș dori să mulțumesc din tot sufletul bucureștenilor care s au prezentat la vot dar și celor care nu s au prezentat la vot. Vreau să le mulțumesc colegilor mei”, a început Daniel Băluță, imediat după ora 21, în prima sa declarație.

„În ceea ce privește rezultatul, este unul neconcludent, este esențială numărarea voturilor. Îi rog pe colegii mei din secție să fie foarte atenți, îi somez pe cei care au gânduri necurate să uite de ele”, a spus Daniel Băluță, dat pe poziția a doua de exit-poll-uri”, cu 26,3%, față de 32,7 cât este estimat Ciprian Ciucu de sondajele de la ieșirea de la urne.

Declarația lui Băluță a durat aproximativ 1 minut. El nu a vrut să răspundă întrebărilor jurnaliștilor.

