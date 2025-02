VIDEO Alunecare de teren gravă în provincia Sichuan din China: Zece case au fost îngropate, 30 de oameni sunt dați dispăruți

O alunecare de teren din provincia Sichuan (sud-vestul Chinei), cauzată de ploi torențiale, a ucis cel puțin o persoană, iar treizeci de oameni sunt dați dispăruți, a anunțat duminică presa de stat, potrivit AFP.

Catastrofa a lovit satul Jinping din comunca Yibin, sâmbătă la prânz.

„Președintele Xi Jinping a ordonat eforturi de căutare și salvare complete pentru a reduce numărul de victime după ce alunecare de teren a îngropat zece case iar 30 de oameni sunt dați dispăruți”, a transmis agenția Xinhua.

Două persoane au fost salvate sâmbătă și peste 900 de angajați ai forțelor de intervenție încă încearcă să îi găsească pe cei dispăruți.

Landslide in Jinping Village, Sichuan at 11:50 a.m. on Feb 8 buried 10 houses, 30+ missing. pic.twitter.com/ttQ77OupMo