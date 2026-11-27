Ca om care trăiește din scris, am fost mereu un pic invidios pe cei care pot transmite o idee printr-un desen. Așa că am încercat să transform niște fotografii cu pisica mea într-un wallpaper pentru telefon și să pornesc de aici o lucrare pentru un concurs internațional de design. Materialul de inspirație era deja în galerie. Mai trebuia să fac ceva cu el.

Concursul se numește HONOR Talents, iar etapa locală, NextGen Creators România, primește înscrieri până pe 2 decembrie 2026. Este deschis persoanelor majore, inclusiv celor care sunt la început și vor să-și testeze o idee. Lucrările premiate pot ajunge să fie folosite pe produse HONOR, ceea ce înseamnă că un desen făcut de tine ar putea apărea, la un moment dat, și pe telefonul altcuiva.



Eu am pornit de la un fundal albastru pe care pisica mea apare de mai multe ori, stilizată. Am urmărit cum trece imaginea de la fotografiile originale la compoziția de pe laptop și apoi pe ecranul pliabil al unui HONOR Magic V6. Procesul, de la alegerea categoriei și descărcarea șabloanelor până la pregătirea materialelor pentru înscriere, îl poți urmări mai jos.



Dacă vrei să participi, ai patru categorii dintre care să alegi. La Teme poți gândi aspectul unei interfețe de telefon, la Ceasuri poți propune un cadran pentru smartwatch, iar celelalte două categorii sunt Accesorii și obiecte de design și Artă și tehnologie. Alegerea contează încă de la început, pentru că fiecare categorie vine cu propriile materiale de pregătit.

Mai alegi și direcția creativă în care se înscrie proiectul. Ediția aceasta propune patru teme despre relația dintre oameni și natură, reinterpretarea sărbătorilor și simbolurilor culturale, imaginarea viitorului și schimburile culturale dintre tineri. Eu am ales „Reînnoirea vieții · Întoarcere”, pornind de la relația cu pisica mea. Poți explora direcțiile și exemplele oferite de organizatori în ghidul competiției.



Primul pas practic este să citești cerințele categoriei și să descarci șabloanele oficiale înainte să începi lucrul. Ele îți arată cum trebuie prezentat proiectul și ce fișiere trebuie să pregătești. Poți folosi programul de design în care te descurci, cu respectarea formatelor cerute. Consultă ghidul și descarcă șabloanele HONOR Talents.



La categoria Teme, de exemplu, wallpaperul face parte dintr-un proiect mai amplu. Cerințele includ prezentarea temei aplicate pe telefon, designul vizual general, fundalul, designul pictogramelor și un document care explică ideea prin text și imagini. Componenta animată este opțională. Pentru prezentările statice sunt cerute fișiere JPG de 6000 × 3000 pixeli, în modul de culoare RGB, de maximum 20 MB fiecare. Explicația conceptului se trimite ca PDF A4, tot de maximum 20 MB. Lista completă și exemplele vizuale sunt pe pagina categoriei. Vezi cerințele pentru Teme.



După ce ai pregătit materialele, te autentifici pe platformă cu un cont HONOR ID, selectezi categoria și tema, apoi încarci fișierele și trimiți lucrarea. O poți urmări în secțiunea „Galeria mea”. Păstrează și schițele, versiunile intermediare și fișierele editabile, pentru că organizatorii le solicită în cazul proiectelor câștigătoare. Lucrarea trebuie să fie originală și să nu fi fost publicată anterior înscrierii.



În România, premiile sunt un telefon din seria HONOR Magic pentru primul loc, un telefon din seria HONOR Number pentru locul al doilea și o tabletă HONOR Pad pentru locul al treilea. Proiectele remarcabile pot beneficia și de expunere la evenimente, expoziții și lansări HONOR.



Înscrierea pe platforma din România duce automat lucrarea și în competiția europeană, unde intră din nou în jurizare și poate obține premii suplimentare. Tot prin etapa europeană, autorii pot fi selectați pentru experiența de artă și tehnologie din China, cu costurile acoperite de HONOR. Selecția pentru această călătorie este o posibilitate distinctă de câștigarea unui premiu local.



Juriul urmărește creativitatea, aspectul vizual, felul în care proiectul folosește tehnologia, aplicabilitatea și mesajul transmis. Merită, așadar, să explici în prezentare de ce ai ales anumite imagini, culori sau forme și cum ai gândit folosirea lor pe dispozitiv.

Din experiment am rămas cu un wallpaper personalizat și cu ocazia de a duce o idee până la o formă pe care o pot arăta și altora. Dacă ai și tu un proiect în minte, începe cu cerințele categoriei, descarcă șabloanele și pregătește materialele. Înscrierile la HONOR Talents se închid pe 2 decembrie 2026, la ora 17:59, ora României. Intră pe platforma oficială și înscrie-ți lucrarea.

Articol susținut de HONOR