VIDEO „Amenințare directă”. Soldații unui batalion ucrainean de asalt sunt revoltați de o decizie a comandamentului și cer intervenția generalului Sîrskîi

Soldații Batalionului 48 de asalt separat din Ucraina au denunțat înlocuirea comandantului Lenur Isliamov într-un mesaj video adresat comandantului-șef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrskîi, publicat sâmbătă, scrie The Kyiv Independent.

Batalionul se află în prezent în orașul Pokrovsk, un centru logistic crucial pentru forțele ucrainene, care se află în centrul unor lupte violente în timp ce trupele ruse își intensifică ofensiva în regiunea Donețk.

Conform soldaților, aceștia au fost desfășurați acolo în urmă cu 10 zile, după aproape un an petrecut apărând un alt punct fierbinte din regiune. În urma redesfășurării, batalionul a aflat că Isliamov a fost înlocuit cu un alt comandant.

„Schimbarea comandantului într-un moment critic este o amenințare directă la adresa capacității de luptă a unității și subminează încrederea luptătorilor”, afirmă soldații batalionului, în mesajul video.

Militarii l-au lăudat pe Isliamov pentru formarea și conducerea unui batalion format în proporție de 90% din voluntari.

„Nu am predat nicio poziție. În schimb, am desfășurat zeci de operațiuni de succes. În acest timp, am recucerit mai multe așezări în care au fost ridicate steagurile ucrainene”, a afirmat un soldat.

„Toate acestea au fost posibile doar datorită experienței, profesionalismului și dedicării comandantului nostru”, a adăugat militarul.

Soldații au mai spus că nu li s-au furnizat informațiile de intelligence necesare după ce au fost desfășurați pe noul sector de front.

Conducerea armatei ucrainene încă nu a comentat demersul soldaților din Batalionul 48.

Acesta este cel mai recent apel al trupelor ucrainene în sprijinul unui comandant care se presupune că urmează să fie îndepărtat.

În vara anului 2024, soldații din Brigada 24 Mecanizată din Ucraina s-au pronunțat împotriva demiterii comandantului acesteia, Ivan Holishevskyi.

Ulterior, ofițeri din Brigada 80 de asalt aerian au făcut apel la conducerea politică și militară a Ucrainei să îl mențină în funcție pe comandantul brigăzii, Emil Ișkulov.

