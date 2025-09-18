VIDEO: Ana Maria Borlovan, General Manager Uber România și CEE: „Integrarea și conectarea mult mai bună a ride-sharing-ului cu transportul public sunt o oportunitate reală pentru a oferi soluții palpabile oamenilor”

Pe 17–18 septembrie, Bucureștiul găzduiește a doua ediție Impact Bucharest, conferința care aduce pe aceeași scenă lideri de business, inovatori, sportivi, creatori și influenceri, uniți de aceeași întrebare: cum putem lăsa un impact pozitiv în lume? Evenimentul reunește sute de participanți și zeci de speakeri din domenii diferite, de la tehnologie și finanțe la educație, sport și cultură.

Seria People of Impact realizată de HotNews aduce în prim-plan vocile celor care au transformat industrii și comunități. Una dintre ele este Ana Maria Borlovan, General Manager Uber pentru România și alte piețe din Europa Centrală și de Est, care de aproape un deceniu contribuie la dezvoltarea mobilității urbane și a unei economii mai sustenabile.

„Rolul meu este să mă asigur că tehnologia lucrează pentru oameni și orașe. Într-un mod cât se poate de sigur, de încredere și sustenabil”, spune Borlovan. Pentru ea, mobilitatea nu înseamnă doar transport, ci și calitatea vieții în orașe, prin acces la soluții flexibile, sigure și integrate.

De la reglementarea transportului alternativ în România, în 2019, care a adus stabilitate și a devenit un model pentru Europa, la campanii de conștientizare privind schimbările legislative și la inițiative sociale precum cursele oferite personalului medical în pandemie, Ana Maria Borlovan vede impactul Uber atât în oportunitățile create pentru zeci de mii de șoferi, cât și în modul în care oamenii se raportează la tehnologie.Privind spre viitor, ea vorbește despre sustenabilitate, integrare cu transportul public și dezvoltarea inteligenței artificiale. „Transportul și mobilitatea în general o să devină mult mai eficiente, mai verzi și mai personalizate.” Iar despre Impact Bucharest spune că este locul unde se adună liderii care dau tonul următoarelor inițiative: „Este important ca oamenii să participe, pentru că acest dialog arată direcția în care mergem în următorii ani.”

Articol susținut de Impact Bucharest