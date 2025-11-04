VIDEO Anca Alexandrescu, după ce Călin Georgescu a dat de înțeles că nu o susține la Primăria Capitalei: Am știut dinainte că o să facă această declarație

Candidata AUR în cursa pentru Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu, a afirmat marți seară că nu ar fi îndrăznit „niciodată” să-i ceară lui Călin Georgescu să o susțină, în contextul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale de anul trecut a dat de înțeles că nu sprijiniă niciun candidat pentru funcția vacantă de la București.

În emisiunea Marius Tucă Show, de la Gândul, moderatoarea de la Realitatea Plus a precizat știa dinainte de anunțul public făcut de Călin Georgescu și că între ei există o relație de prietenie.

„Eu am știut dinainte că domnul Georgescu o să facă această declarație, noi avem o relație de prietenie. Eu n-aș fi îndrăznit niciodată să mă duc la domnul Georgescu să-i cer să mă susțină”, a mai spus ea.

Aceasta a mai susținut că tot ce a făcut în ultima perioadă alături de Călin Georgescu și George Simion a fost din convingere și nu din interes politic. De asemenea, Alexandrescu a respins acuzațiile potrivit cărora l-ar fi invitat pe fostul candidat prezidențiale în emisiunile ei de la Realitatea Plus pentru a face audiență.

„Tot ce am făcut în ultimul an, alături de suveraniști și de domnii Georgescu și Simion, am făcut-o pentru că am crezut în acest lucru și am crezut în sinceritate”, a spus candidata AUR.

„Sunt mulți care mă acuză că l-am chemat pe domnul Georgescu ca să fac audiență. Eu n-aș fi îndrăznit niciodată să-i cer așa ceva, pentru că am fost cea mai mare susținătoare a turului doi înapoi. Domnul Georgescu le transmite foarte clar susținătorilor săi să facă ceva. Nu putem rămâne în fața ecranelor și telefoanelor și să ia ăștia tot! Ajungem ca USR să ia cu 9% întreaga țară!”, a adăugat ea.

Candidatul AUR la Primăria Capitalei

Conducerea AUR a decis luni seară, cu unanimitate de voturi, să o susțină pe Anca Alexandrescu la alegerile pentru Primăria Capitalei. Președintele George Simion a spus că AUR face un sacrificiu, însă decizia este un gest de responsabilitate față de electoratul suveranist.

Președintele AUR George Simion a spus că partidul a renunțat la susținerea unui candidat propriu în favoarea celui mai bine plasat candidat din zona suveranistă. „Am ales să facem un sacrificiu pentru că suntem oameni corecți. Am făcut sondaje și singura din spațiul public care și-a manifestat intenția și are șanse reale să câștige este Anca Alexandrescu. Este cauza românilor, nu a suveraniștilor”, a spus Simion.

Anca Alexandrescu a precizat că nu se va înscrie în AUR, astfel încât să aibă capacitatea de a aduce la aceeași masă toate partidele reprezentate în Consiliul General al Capitalei.

Ea a afirmat că este un „candidat independent” susținut de mai mute partide, „în frunte cu AUR”.

Întrebată dacă îl va implica pe Călin Georgescu în campania ei, Anca Alexandrescu a spus: „Nu am nevoie de proptele. Pe mine mă recomandă ceea ce am făcut (…) Tot ceea ce am făcut pentru domnul Georgescu, (…) pentru mișcarea suveranistă, pentru AUR și pentru toți românii care iubesc această țară și implicit iubesc și Bucureștiul, am făcut-o din suflet și din credință”.

Reacțiile lui Călin Georgescu

Duminică, Georgescu a avut o primă reacție referitoare la alegerile pentru Primăria Capitalei, numindu-le „o farsă organizată sub aparența binelui”. „Atenție, nu am cerut niciunui partid, nou sau vechi, să vorbească în numele meu. Oricine pretinde că o face alege minciuna. Un guvern ilegitim nu poate face alegeri legitime, nici la București, nici oriunde altundeva, și nimeni nu mă poate convinge de contrariu. Avem precedentul anulării alegerilor din 6 decembrie 2024 și mascarada celor din mai 2025. Prin urmare, nu pot crede în aceste alegeri din București și consider că electoratul ar trebui să se gândească de două ori înainte de a valida o farsă organizată sub aparența binelui”, a afirmat Călin Georgescu, într-un videoclip postat pe Facebook.

„Într-un mod aproape macabru, pe 7 decembrie, se împlinește un an de la anularea alegerilor care au îngropat democrația și libertatea în România, iar acum ni se cere să legitimăm frauda de atunci. Pentru mine, acest lucru este inacceptabil, este o linie a demnității peste care niciun om liber nu poate trece. Dacă acele alegeri nu ar fi fost anulate, astăzi nu am fi avut nevoie de alegeri la București. Când democrația se va întoarce în această țară, vă asigur, vor fi alegeri libere peste tot, nu doar la București. Tocmai de aceea, nu mă pot implica în niciun fel, nu pentru că refuz, ci pentru că nu pot crede în aceste alegeri”, a mai spus fostul candidat prezidențial.

Marți, Călin Georgescu, a folosit iarăși cuvântul „farsă” referindu-se la alegerile locale pentru Primăria Capitalei. Întrebat de reportera România TV dacă i se pare „o trădare” candidatura Ancăi Alexandrescu, susținută de AUR, Georgescu a negat, dar a adăugat că „fiecare face cum crede”.

„Toate aceste alegeri sunt o farsă și nu am de ce să comentez. Asta este tot. Eu, alături de poporul român, așteptăm dovezi despre furtul alegerilor, nu povești. Până una alta, votul românilor a fost furat. Din acest punct de vedere, nu pot să am o abordare serioasă față de aceste alegeri”, a declarat Călin Georgescu, pe treptele secției de poliție, unde a semnat controlul judiciar.

Fostul candidat susținut de partidul AUR, atât înaintea anulării celui de-al doilea tur al alegerilor de anul trecut, cât și până la respingerea candidaturii la alegerile din mai 2025, a fost întrebat de o jurnalistă de la România TV dacă consideră că intrarea în cursa pentru alegerile locale este o „trădare”.

„Nu e adevărat. Eu mi-am exprimat punctul de vedere și fiecare face cum crede. Pentru că este liberul arbitru. Eu în fața poporului român nu pot spune altceva decât că el a câștigat. Eu am participat alături de poporul român, o dată, la alegeri și am câștigat. Acele alegeri au fost furate și, prin urmare, nu mai există siguranța că aceste alegeri vor fi libere”, a răspuns Georgescu marți.