VIDEO Angelina Jolie, despre divizarea Americii: „Îmi iubesc țara, dar în acest moment nu o mai recunosc”

„Trăim vremuri atât de grave încât trebuie să fim atenți să nu spunem lucruri la întâmplare”, a afirmat actrița Angelina Jolie, laureată a Premiului Oscar, după ce a fost întrebată, la Festivalul de Film de la San Sebastian, despre divizarea din societatea americană și pericolele la adresa libertății de exprimare.

Actrița americană Angelina Jolie se află în aceste zile în Spania, unde participă la Festivalul Internațional de Film de la San Sebastian, pentru a promova următorul său film, „Couture” (în regia lui Alice Winocour), și era inevitabil să fie confruntată cu întrebări de natură politică din partea presei, având în vedere situația tensionată din Statele Unite. Iar ea nu a evitat să răspundă, când a fost întrebată „ce o sperie” în acest context, ca artistă și ca americancă, relatează luni revista Rolling Stone.

La conferința de presă din cadrul festivalului, Angelina Jolie a primit următoarea întrebare: „Statele Unite traversează vremuri îngrijorătoare privind libertatea de exprimare. Dvs sunteți o femeie liberă, care și-a folosit vocea pentru a susține multe cauze. De ce vă este teamă, în acest moment, ca artistă și ca cetățeană americană?”

După o pauză în care a suspinat adânc, Jolie a admis că întrebarea este una „foarte dificilă”.

„Îmi iubesc țara, doar că de data aceasta nu îmi mai recunosc țara”, a răspuns celebra actriță americană. „Am trăit întotdeauna la nivel internațional, familia mea este internațională, prietenii mei, viața mea… Viziunea mea asupra lumii este egalitară, unită și internațională”, a explicat ea.

„Orice lucru, oriunde, care divizează sau limitează libertățile și exprimările personale ale oricui, consider că este foarte periculos. Trăim vremuri atât de grave încât trebuie să fim atenți să nu spunem lucruri la întâmplare. Trăim vremuri foarte, foarte grele”, a concluzionat Angelina Jolie.

Deși Jolie nu a atribuit diviziunile din societatea americană niciuneia dintre părțile implicate în dezbatere, revista Rolling Stone amintește că, pe parcursul carierei sale, vedeta s-a aliniat cauzelor de stânga. Ea a fost Ambasador al Bunăvoinței pentru Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiați (UNHCR) între 2001 și 2012, iar din 2012 până 2022 a fost fost trimis special al UNHCR.