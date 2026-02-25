VIDEO Antonia Diaconu, candidată la șefia DIICOT: „În ultima vreme l-am mai dezamăgit pe cetățean”. Apel la un „moment T-zero, în care să ne recunoaștem toți vina”

Antonia Diaconu, procuror-șef serviciu la DIICOT Pitești și unul dintre candidații la funcția de procuror-șef al DIICOT a afirmat miercuri că sistemul judiciar trebuie să își asume faptul că „în ultima vreme l-am mai dezamăgit pe cetățean” și că este nevoie de „un moment T-zero” pentru a construi o relație între sistemul judiciar și opinia publică.

În timpul interviului de la Ministerul Justiției, ea a fost întrebată dacă consideră a fi o formă de curaj profesional clasarea unui dosar cu impact social deosebit, pentru care opinia publică solicită trimiterea în judecată.

„Curajul profesional înseamnă să ai conduita pe care ți-o impun probele din dosare. În momentul în care probele tale duc spre clasare, deși poate să aibă impact, poate că tu, în conștiința ta, știi sau simți că ar fi vinovat, dar, din fericire, momentan, justiția se face pe probe. Eu fac absolut orice probatoriu legal, necesar, ca să dovedesc o faptă, dar în momentul în care probele duc către altceva, trebuie să dai soluția. Adică nu cred că ai de ales. Curajul înseamnă să poți să iei soluția care poate să fie nepopulară, așa cum o impune traseul dosarului”, a răspuns procuroarea, citată de Agerpres.

Procuroarea a susținut că presiunea publică nu ar trebui să influențeze soluțiile din dosare.

„Având în vedere polemica destul de extinsă din societate, nu cred că există vreun procuror care să aibă probe de clasare și, pentru că e presat public, să trimită în judecată. Nu ar trebui să te gândești la un dosar cu privire la presiunea publică. Dar aici revenim din nou la comunicare. Dacă s-ar face lucrurile bine la comunicare și am trimite în judecată și ar fi condamnate rapid persoanele despre care chiar există probe, vă spun că presiunea publică nu ar mai fi atât de mare pe toate dosarele, pentru că, în momentul în care am da semnalul că lucrurile merg și se fac, nu ar mai fi nici presiunea atât de mare”, a continuat Antonia Diaconu.

„Așteptările au fost mai mari decât s-a putut livra”

În context, ea a recunoscut că cetățenii sunt dezamăgiți de sistemul judiciar, iar așteptările opiniei publice „au fost mult mai mari decât s-a putut livra”.

„Noi trebuie să ne ridicăm și la exigențele cetățeanului, pe care, trebuie să recunoaștem toți, l-am mai dezamagit în ultima vreme. Cât de mult s-a lucrat și cât de mult se lucrează pe anumite paliere poate mai înalte, așteptările au fost mult mai mari decât s-a putut livra. Și atunci ar trebui să pornim de la un moment T – zero, în care să ne recunoaștem toți vina și limitele și să încercăm să construim, așa, încet”, a spus Antonia Diaconu.

Conflict cu Alina Albu, șefa DIICOT care candidează pentru un nou mandat

Cinci procurori s-au înscris pentru funcția de procuror-șef al DIICOT: Ioana-Bogdana Albani, procuror-șef serviciu în cadrul DIICOT – structura centrală, Alina Albu, actualul procuror-șef al DIICOT, Antonia Diaconu, procuror-șef serviciu la DIICOT Pitești, Codrin-Horațiu Miron, procuror-șef serviciu la DIICOT Timișoara, și Bogdan-Ciprian Pîrlog, procuror militar la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar București, care ulterior s-a retras din cursă.

La finalul anului 2025, actuala șefă a biroului teritorial DIICOT Pitești a depus la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) o sesizare de aproximativ 50 de pagini, care a ajuns ulterior la Inspecția Judiciară, în care o acuză pe actuala șefă a DIICOT, Alina Albu, că ar fi exercitat asupra sa o „presiune inacceptabilă” în perioada 2024–2025, într-un dosar care viza Garda de Mediu Argeș.

Sesizarea depusă de Diaconu este o premieră, conform jurnaliștilor de la „Judecata de Acum”, pentru că pentru prima oară sunt denunțate într-un act oficial „presiuni exercitate de șefi ai unui parchet asupra subordonaților, cu invocarea calității politice a unui terț, întâmplător chiar factorul ministerial sub autoritatea căruia se desfășoară activitatea de procuratură”.