VIDEO. Un antreprenor a izbucnit în lacrimi în timpul unei emisiuni în direct: „Nu dați foc României”

„Am o soră în America de 17 ani, dar cu toții trebuie să știți că doar lozincile nu vor schimba România”, a spus Dacian Badea, fermier și antreprenor în industria alimentară. El a izbucnit în plâns, la o emisiune difuzată în direct de B1TV, în timp ce le transmitea un mesaj românilor din diaspora despre importanța votului din 18 mai.

„Sunt încărcat cu sentimente de frică, care îmi ridică un spirit de luptă. Îmi dau seama că suntem la o răscruce de drumuri. Poporul român a ajuns într-o situație paradoxal dificilă, în cel mai bun moment al vieții lui și al existenței lui pe acest pământ, în cel mai bun nivel de trai pe care îl are acum. Totuși, este în cea mai grea răscruce la o decizie atât de importantă. Nu îți vine să crezi parcă că am ajuns în această situație. Am să încerc să nu fiu foarte părtinitor, tocmai pentru a încerca să îi fac pe cât mai mulți ascultători să rămână conectați cu noi și să nu plece jumătate din fața televizorului imediat”, a spus omul de afaceri în timpul emisiunii.

Dacian Badea a izbucnit în plâns în momentul în care a început să li se adreseze românilor din diaspora, rugându-i ca în 18 mai să nu dea foc țării:

„Înțeleg foarte bine și îi respect pe cei care au România în inimă, cărora le este drag tricolorul, cărora le tresare sufletul la orice amintire despre România, atâta timp cât ei sunt în diaspora.

Doar munca, educația sunt importante și vă rog frumos, pe 18 mai să nu dați foc României!".