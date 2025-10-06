VIDEO Amplă operațiune de salvare în desfășurare pentru aproape 1.000 de turiști care au rămas blocați pe Muntele Everest

Aproape 1.000 de turiști au rămas blocați pe Muntele Everest după o furtună de zăpadă. Sursa foto: Captură video X

Sute de localnici și salvatori au fost mobilizați pe Muntele Everest, după ce o furtună de zăpadă a blocat aproape 1.000 de persoane în taberele din partea estică a muntelui. Cel puțin 350 de turiști rămași blocați au fost salvați deja de pe munte, potrivit presei de stat chineze, transmite The Guardian.

Precipitații neobișnuit de abundente, inclusiv ploaie, au lovit Himalaya în acest weekend. Ninsoarea a început vineri seara și a continuat pe tot parcursul zilei de sâmbătă, la o altitudine de peste 4.200 de metri, în valea izolată Karma care duce la versantul estic Kangshung al Everestului.

Sute de săteni și echipe de salvare au fost mobilizate pentru a ajuta la îndepărtarea zăpezii care bloca accesul în zonă, potrivit publicației cineze de stat Jimu News. Publicația a estimat că aproape 1.000 de persoane au fost surprinse de furtuna de zăpadă.

Până duminică, 350 de oameni au ajuns în siguranță, cu ajutorul echipelor de slavare, în micul oraș Qudang. Salvatorii au reușit să ia legătura cu alți 200 de oameni blocați.

Sute de turiști au ajuns săptămâna aceasta în valea îndepărtată Karma, cu ocazia sărbătorii naționale de opt zile din China.

„Era atât de umed și rece în munți, iar hipotermia era un risc real”, a spus Chen Geshuang, care făcea parte dintr-o echipă de 18 alpiniști care a ajuns la Qudang.

„Vremea din acest an nu este normală. Ghidul a spus că nu a mai întâlnit niciodată o astfel de vreme în octombrie. Și s-a întâmplat prea brusc”, a adăugat acesta.

Restul turiștilor vor ajunge în Qudang în etape, sub îndrumarea și asistența echipelor de salvare organizate de autoritățile locale, potrivit televiziunii chineze CCTV.

Vânzarea biletelor și accesul în întreaga zonă pitorească Everest au fost suspendate începând de sâmbătă, conform anunțurilor de pe conturile oficiale WeChat ale Companiei locale de Turism din comitatul Tingri. În sudul Tibetului, în Nepal, ploile abundente au provocat alunecări de teren și inundații fulgerătoare care au blocat drumuri, au distrus poduri și au ucis cel puțin 47 de persoane începând de vineri.