VIDEO „Ar trebui să te trimitem la Moscova”: Gluma la nivel înalt care maschează neînțelegerile din UE privind Rusia

Premierul belgian Bart De Wever știe cine ar trebui să reprezinte Europa în eventuale viitoare negocieri cu președintele rus Vladimir Putin pentru încheierea războiului din Ucraina: António Costa. Însă o glumă în trecere ilustrează diviziunile profunde din rândul liderilor europeni privind posibilitatea reluării discuțiilor cu Moscova, relatează Politico.

O conversație între jurnalistul Hans von der Burchard de la Politico și premierul belgian a fost întreruptă de un trecător neașteptat: Costa, președintele Consiliului European, cu un rucsac pe umăr, îndreptându-se spre ieșire.

„Chiar vorbeam despre tine, António”, i-a strigat De Wever lui Costa în timp ce acesta trecea. „Vorbeai despre mine?”, a răspuns Costa, oprindu-se din mers și întorcându-se, vizibil curios.

După ce i-a strâns mâna lui Costa, De Wever i-a explicat: „Spuneam că tu ești singurul care ne poate reprezenta”. După o scurtă pauză, Costa a răspuns: „Îți mulțumesc foarte mult”.

„Și că ar trebui să te trimitem la Moscova cât mai curând posibil”, a adăugat De Wever, zâmbind.

Costa a izbucnit imediat în râs. „Pentru că nu mă vrei la Bruxelles!”, a spus el înainte de a pleca.

Hilarious moment as I spoke to Bart De Wever about António Costa — who happened to just pass by.



“I was just talking about you António! That you’re the only one who can represent us and that we’ll send you to Moscow as soon as possible.”



“Because you don’t like me in Brussels!” pic.twitter.com/QhqItZZfXs — Hans von der Burchard (@vonderburchard) June 19, 2026

Schimbul de replici a fost o aluzie la discuțiile liderilor europeni despre posibilitatea ca UE să stabilească un canal direct de comunicare cu Putin și, mai larg, despre cine ar trebui să vorbească în numele blocului în eventuale negocieri de pace viitoare.

Franța și Germania se opun reluării negocierilor cu Moscova

În timpul cinei organizate joi la Bruxelles în marja reuniunii Consiliului European, la care participă și președintele Nicușor Dan, Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz s-au opus încercărilor lui Costa de a deschide un canal de comunicare cu Kremlinul, au declarat pentru Politico cinci diplomați și oficiali ai UE informați despre discuția cu ușile închise.

Totuși, mai mulți alți lideri l-au susținut pe Costa, subliniind diviziunile privind modul în care Europa ar trebui să discute cu Moscova.

Neînțelegerile mai vechi au cunoscut o nouă turnură la începutul acestei săptămâni, când prim-ministra italiană Giorgia Meloni a solicitat numirea unui singur reprezentant al UE care să se ocupe de contactele cu Rusia în legătură cu Ucraina.

„Prima întrebare este dacă Putin dorește să negocieze. Până atunci, nimeni altcineva în afară de Costa nu poate reprezenta Uniunea Europeană”, a declarat și prim-ministrul belgian Bart De Wever pentru Politico la ieșirea din discuțiile de joi.

„Dacă el (Putin) dă dovadă de disponibilitate de a negocia, atunci cred că va trebui să decidem din nou cum ar trebui să procedăm”, a mai spus acesta.