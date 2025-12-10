VIDEO Asalt mecanizat al rușilor, de o amploare neobișnuită, în Pokrovsk. Au aruncat în luptă blindate, mașini și motociclete. Imagini cu bătălia aprigă din interiorul orașului

O captură de ecran dintr-o înregistrare video arată momentul în care forțele ruse susțin că au preluat controlul asupra orașelor Krasnoarmeysk (Pokrovsk) din regiunea Donețk și Volchansk (Vovchansk) din regiunea Harkov, pe 2 decembrie 2025. FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Forțele ucrainene sunt angajate în respingerea unui atac mecanizat rus de o amploare neobișnuită în orașul strategic Pokrovsk din regiunea estică Donețk, a anunțat miercuri armata Kievului. În acest timp, SUA continuă să facă presiuni asupra Ucrainei ca să ajungă la un acord care să pună capăt războiului cu Rusia, scrie Reuters.

Trupele ruse avansează, în grupuri mici de infanterie, timp de luni de zile, încercând să cucerească fostul centru logistic, care reprezintă o parte esențială a campaniei Moscovei de a cuceri întreaga regiune industrială Donbas (alcătuită din provinciile Donețk și Luhansk).

Rusia a revendicat controlul deplin asupra Pokrovsk. Kievul susține că deține controlul asupra părții nordice a orașului, unde au avut loc lupte urbane intense.

„Rușii au folosit vehicule blindate, mașini și motociclete. Convoaiele au încercat să străpungă (liniile defensive) dinspre sud către partea de nord a orașului”, a transmis miercuri dimineață, într-un comunicat, Corpul 7 de Intervenție Rapidă din cadrul armatei ucrainene.

O sursă din cadrul Corpului 7 de Intervenție Rapidă a declarat pentru Reuters că Rusia a desfășurat aproximativ 30 de vehicule, ceea ce face ca acesta să fie cel mai mare atac de acest fel, de până acum, în interiorul orașului.

Sursa a adăugat că, anterior, armata rusă desfășurase doar unul sau două vehicule pentru a sprijini avansul trupelor sale de infanterie.

Zăpadă și noroi, în orașul aflat în ruină

Forțele ruse au încercat să profite de condițiile meteorologice nefavorabile, dar au fost respinse, a precizat unitatea militară ucraineană, pe Facebook.

Imaginile postate de Corpul 7 arată vehicule grele în zăpadă și noroi, precum și atacuri cu drone asupra trupelor ruse, explozii și rămășițe în flăcări.

Cucerirea Pokrovskului ar fi cea mai mare victorie a Rusiei în Ucraina din ultimii aproape doi ani.

Înaintarea trupelor ruse a sporit presiunea asupra Kievului, în contextul în care oficialii ucraineni încearcă să respingă o propunere susținută de SUA pentru un acord de pace, propunere considerată în general favorabilă Moscovei.

În orașul vecin Mîrnohrad, unde forțele ruse își condolidează eforturile pentru încercuirea trupelor ucrainene, era în desfășurare o operațiune de extindere a unui coridor logistic, a adăugat Corpul 7.