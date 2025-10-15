VIDEO Astronomii au descoperit în spațiu un rar cerc radio, cu două inele

O structură neobișnuită, cu dublu inel, observată în spațiu cu ajutorul unor oameni de știință amatori, s-a dovedit a fi o raritate cosmică, relatează CNN.

Anomalia cerească, surprinsă de un telescop radio, este un „cerc radio straniu” (ORC), unul dintre cele mai rare și misterioase obiecte din univers, a declarat dr. Ananda Hota, autorul principal al unui studiu publicat pe 2 octombrie în revista specializată Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Cercurile radio stranii sunt, cel mai probabil, alcătuite din plasmă magnetizată – un gaz încărcat electric, influențat puternic de câmpuri magnetice – și sunt atât de mari încât galaxii întregi se află în centrul lor.

Întinzându-se pe sute de mii de ani lumină, ele pot ajunge să fie de 10 până la 20 de ori mai mari decât galaxia noastră, Calea Lactee. Totuși, sunt extrem de slabe ca luminozitate și pot fi detectate, de obicei, doar prin unde radio.

Cercul radio recent descoperit, numit RAD J131346.9+500320, este cel mai îndepărtat cunoscut până acum, situat la 7,5 miliarde de ani-lumină de Pământ. Este primul descoperit de astronomi amatori și, de asemenea, al doilea cerc radio straniu care are două inele.

„ORC-urile sunt printre cele mai bizare și frumoase structuri cosmice pe care le-am văzut vreodată și pot conține indicii vitale despre modul în care galaxiile și găurile negre co-evoluează împreună”, a declarat Hota.

Cercurile radio stranii au fost descoperite pentru prima dată în urmă cu aproximativ șase ani, dar structurile rămân în mare parte greu de înțeles.

Ananda Hota este profesor asistent la departamentul de energie atomică al Centrului pentru Excelență în Științe Fundamentale al Universității din Mumbai și cercetătorul principal al RAD@home Astronomy Collaboratory, o comunitate online deschisă tuturor celor cu studii în domeniul științelor.