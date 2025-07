VIDEO Atac armat într-un cazinou din Nevada. Două persoane au fost ucise, alte două sunt în stare critică

Două persoane au fost ucise şi cel puţin alte trei au fost rănite luni într-un atac armat produs la un cazinou din oraşul Reno, în statul american Nevada, potrivit presei locale, informează Reuters, preluată de Agerpres.

Atacul armat a avut loc în parcarea Grand Sierra Resort. Cel puţin două persoane au fost ucise şi cel puţin alte trei au necesitat spitalizare din cauza rănilor suferite, a relatat CNN.

Un suspect a fost reţinut de ofiţeri ai Departamentului de Poliţie din Reno, conform unui comunicat al poliţiei. Suspectul a fost spitalizat.

Shooting at Nevada casino leaves two dead, with wounded suspect in custody

Hospital reports receiving several patients with gunshot wounds after incident in Reno.

A gunman opened fire at a Nevada casino on Monday morning, killing two people before being taken into custody, police… pic.twitter.com/mHpan3vhW7