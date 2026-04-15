VIDEO Atac armat la o școală din Turcia: patru morți și 20 de răniți / Cu o zi în urmă, un alt atac a avut loc într-un liceu

Un elev a deschis focul la întâmplare în două clase dintr-un gimnaziu din sud-estul Turciei, ucigând patru persoane și rănind alte 20, informează Associated Press. Este al doilea atac armat într-o școală din Turcia în numai două zile.

Elevul, care a fost ucis de forțele de ordine, a venit la școală cu arme despre care se crede că ar aparține tatălui său, un polițist pensionat, a precizat guvernatorul provinciei Kahramanmaras, Mukerrem Unluer. Atacatorul avea cinci arme de foc și șapte încărcătoare.

— Radar Africa (@radarafricacom) April 15, 2026

Potrivit lui Unluer, victimele sunt trei elevi și un profesor. Cel puțin patru dintre răniți se află în stare gravă. Deocamdată nu se cunosc motivele atacului.

Atacul survine a doua zi după o agresiune similară care a avut loc tot în Turcia. Cel puțin 16 persoane, între care elevi și profesori, au fost rănite marți după ce un adolescent a deschis focul, înainte de a se sinucide, la un liceu din provincia Sanliurfa, în sud-estul Turciei, a anunțat guvernatorul local Hasan Sildak, potrivit Reuters și AFP.

Fostul elev al liceului tehnic, în vârstă de 19 ani, a folosit o pușcă în timpul atacului, notează Agerpres.

Răniții au fost transportați de urgență la spitalul din districtul Siverek, a precizat Sildak. Doisprezece dintre aceștia se aflau încă în spital pentru îngrijiri medicale.

Atacatorul s-a sinucis în momentul în care poliția a încercat să-l captureze la fața locului, a adăugat guvernatorul.

Știre în curs de actualizare.