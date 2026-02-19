VIDEO Atac major cu drone în Rusia, o rafinărie este în flăcări

Rafinăria Velikiye Louki, incendiată de un atac cu drone. Foto: captură X

Rusia a afirmat joi dimineață că a distrus în timpul nopții 113 drone ucrainene, atacul vizând în special o rafinărie din nord-vestul țării, unde un rezervor de petrol a luat foc, potrivit autorităților locale, citate de France Presse.

Atacul a venit la scurt timp după discuțiile de la Geneva între Moscova, Kiev și Washington, care încearcă să găsească o soluție pentru cei patru ani de război din Ucraina.

Discuțiile, care au avut loc marți și miercuri în Elveția, au fost calificate drept „dificile” atât de Moscova, cât și de Kiev și s-au încheiat fără rezultate tangibile.

În noaptea de miercuri spre joi, forțele ruse au „interceptat și distrus 113 drone ucrainene”, a afirmat Ministerul Apărării rus într-un comunicat.

Unul dintre atacuri a vizat o rafinărie de petrol din Velikiye Louki, în regiunea Pskov (nord-vest), provocând „un incendiu într-un rezervor de petrol”, a transmis printr-un comunicat guvernatorul regional Mikhaïl Vedernikov.

A Russian oil depot is on fire in Pskov region of Russia, Telegram channels report. pic.twitter.com/MzppQ7Dd6Y — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 18, 2026

Oil depot in Pskov region of russia is opening marshmallow season early 🔥 pic.twitter.com/JOpFFGxqk2 — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) February 19, 2026

Conform primelor informații, atacul nu a provocat răniți printre civili sau personalul rafinăriei, a adăugat el.

Ucraina, care este ea însăși ținta bombardamentelor rusești aproape zilnice de patru ani, lansează atacuri de represalii, vizând în special rafinăriile de petrol și infrastructurile portuare și energetice rusești.