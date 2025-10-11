VIDEO Atac masiv cu drone asupra Odesei peste noapte. Sute de mii de locuințe au rămas fără energie electrică

Pompieri ucraineni la o intervenție după un atac rusesc. Foto: X / DSNS Ucraina

Atacurile rusești asupra regiunilor ucrainene au ucis cel puțin patru persoane și au rănit cel puțin 18, inclusiv un copil, în ultima zi, au anunțat duminică dimineață autoritățile regionale, potrivit Kyiv Independent. Serviciul de urgență ucrainean a spus că regiunea Odesa a fost vizată de un atac masiv cu drone.

Forțele Moscovei au lovit din nou infrastructura energetică, intensificând presiunea asupra rețelei electrice ucrainene înaintea lunilor de iarnă.

Regiunea Odesa pare să fi fost cea mai afectată în acest sens. Aproximativ 240.000 de locuințe au rămas fără energie electrică după atacul de peste noapte, dar serviciul a fost restabilit în jurul orei 11:00, potrivit Reuters.

În Odesa, pe lângă infrastructura energetică, au fost lovite două clădiri rezidențiale și un hotel. O persoană a fost rănită, potrivit guvernatorului Oleh Kiper.

📍Масована атака дронами по #Одесі: пошкоджено енергетичну та цивільну інфраструктуру.

Пожежі на енергооб’єктах і в готельно-ресторанному комплексі ліквідовані — врятовано 2 людей.

Психологи ДСНС допомогли 21 особі.

Ушкоджено 3 будинки, є 1 постраждалий. pic.twitter.com/MvGDVUhv2u — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) October 11, 2025

Potrivit Forțelor Aeriene, apărarea aeriană ucraineană a interceptat 54 din cele 78 de drone de atac de tip Shahed și alte drone lansate de Rusia peste noapte. Au fost înregistrate 21 de lovituri cu drone în șase locuri.

Răniți și pagube în mai multe regiuni ucrainene

În regiunea Cernihiv, dronele rusești au lovit vehiculele unei companii de utilități energetice, provocând un incendiu. Un angajat a fost ucis, iar patru au fost răniți și spitalizați în urma atacului, a spus guvernatorul Viacheslav Chaus.

Pompierii care au sosit la fața locului au fost vizați apoi de artileria rusească, potrivit serviciul de urgență ucrainean. Infrastructuri esențiale și o clădire administrativă au fost, de asemenea, avariate în regiune.

În regiunea Donețk, atacurile rusești au ucis două persoane în satul Serhiivka și au rănit patru în orașul Kostiantynivka, potrivit guvernatorului Vadym Filashkin.

Trei persoane – doi bărbați în vârstă de 33 și 56 de ani și o femeie de 58 de ani – au fost rănite în timpul atacurilor rusești din regiunea Harkov, a afirmat guvernatorul Oleh Syniehubov.

În regiunea Herson, patru persoane au fost rănite în atacurile rusești, printre care și un copil. Cinci case au fost avariate, a raportat guvernatorul Oleksandr Prokudin.

Atacurile cu drone rusești împotriva regiunii Sumî au rănit doi bărbați în vârstă de 56 și 65 de ani, potrivit administrației militare regionale.

În regiunea Zaporojie, o femeie în vârstă de 66 de ani a fost ucisă în timpul unui atac rus asupra localității Huliailpole, potrivit guvernatorului Ivan Fedorov.