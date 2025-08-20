VIDEO „Atac masiv cu drone” în Odesa / Cum s-au văzut din România loviturile rusești de peste graniță / A fost emis mesaj Ro-Alert

Incendiu după un atac ruses cu drone lângă granița cu România, în regiunea ucraineană Odesa. Foto: Telegram / Serviciul de Urgență al Ucrainei

Rusia a lansat un „atac masiv cu drone” asupra regiunii Odesa din sudul Ucrainei, rănind o persoană și provocând un incendiu de amploare la o instalație de combustibil și energie, a anunțat miercuri Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei.

„În urma loviturilor, un incendiu de amploare a izbucnit la o instalație de infrastructură de combustibil și energie”, a anunțat Serviciul pe Telegram.

Incendiu după atacurile rusești. Sursă video: Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei

Administrația districtului Izmail din regiunea Odesa a scris pe rețelele de socializare că infrastructura portuară din oraș a fost avariată. Izmail este peste Dunăre de localitatea românească Plauru.

Mai multe grupuri de drone au venit spre Odesa pe deasupra Mării Negre, potrivit Forțelor Aeriene Ucrainene, care au spus că rușii au lansat și o rachetă balistică spre această regiune.

Update from Izmail (Odesa region), which was the subject of an enormous attack tonight.



One channel says 28 drone hits rocked the port town on the river Danube, just across from Romania.

They report the Triton oil depot is on fire. pic.twitter.com/1EMQysqF72 — Tim White (@TWMCLtd) August 20, 2025

Mesaj Ro-Alert în România

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis, în noaptea de marţi spre miercuri, un nou mesaj Ro-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, pe fondul războiului din Ucraina, transmite Agerpres.

Prin mesajul Ro-Alert populaţia a fost avertizată cu privire la faptul că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi a fost îndemnată să adopte măsuri de protecţie, durata alarmei aeriene fiind de circa 90 de minute.

„În urma alertei aeriene au fost înregistrate şase apeluri la numărul unic de urgenţă 112, fiind solicitate informaţii suplimentare. Oamenii nu ştiau de ce se aud bubuituri”, a precizat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Delta, Cristina Profir.

De altfel, pe reţelele sociale, mai multe persoane au reacţionat la postarea privind alerta extremă anunţată de autorităţi şi au semnalat că zgomotele „se aud şi se simt destul de tare“”, iar unii au postat pe rețelele de socializare imagini care arată că explozii de amploare peste Dunăre, unde dronele rusești loveau teritoriul ucrainean.

Cum s-au văzut din România loviturile rusești de peste graniță: