VIDEO Atac masiv cu drone ucrainene în Rusia, inclusiv asupra Moscovei. Trei oameni au murit, anunță oficialii ruși

Imagini din timpul atacului cu drone asupra Nijni Novgorod, în vestul Rusiei. Sursa Foto: Capturi video X / Telegram

Trei persoane au fost ucise în urma unor atacuri cu drone ucrainene, în noaptea de duminică spre luni, care au vizat Moscova şi alte regiuni ale Rusiei, au anunțat luni oficialii regionali ruși și Ministerul rus al Apărării, relatează Reuters.

În regiunea Tula, care se învecinează cu regiunea Moscova la nord, două persoane au murit și alte două au fost spitalizate, a declarat guvernatorul Tula, Dmitri Milyaev, pe aplicația de mesagerie Telegram.

De asemenea, o persoană a fost ucisă și alte două au fost spitalizate în urma unui atac ucrainean care a vizat o zonă industrială din regiunea Nijni Novgorod, în vestul Rusiei, a anunțat Gleb Nikitin, guvernatorul regiunii, pe Telegram.

În total, potrivit Ministerului rus al Apărării, unitățile de apărare aeriană rusești au distrus 59 de drone ucrainene în cursul nopții, dintre care 12 în regiunea Tula și două în regiunea Moscovei.

Imagini cu momentul în care una dintre drone este doborâtă au fost publicate de canalul Mash pe rețelele sociale: