VIDEO Atac rusesc cu rachetă balistică asupra orașului Sumî din Ucraina. Mai mulți copii printre victime

Cel puțin trei persoane au fost ucise și alte 11 au fost rănite marți într-un atac rusesc cu rachetă balistică asupra orașului Sumî din nord-estul Ucrainei, au anunțat autoritățile locale, precizând că printre victime se află și copii, transmite AFP.

Potrivit primelor informații difuzate de serviciile ucrainene pentru situații de urgență, „inamicul a lovit infrastructuri civile din districtul Sumî cu o rachetă balistică”.

„Trei persoane au murit (două au murit la spital, între care un copil) și unsprezece au fost rănite, între care cinci copii”, au precizat serviciile de salvare.

Russians have taken the lives of a 6-year-old boy, a 20-year-old girl, and a 41-year-old man. Russians carried out a missile strike with ballistic missiles on a suburb of Sumy. Civilian infrastructure was under attack. pic.twitter.com/9Tgkqy4W5K