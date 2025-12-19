VIDEO Atac soldat cu trei morți la metroul din capitala Taiwanului. Agresorul s-a aruncat de pe o clădire

Cel puţin trei persoane au fost ucise şi cinci au fost rănite în atacuri, comise în principal cu cuţitul, vineri la metroul din Taipei, a declarat pentru AFP şeful pompierilor din capitala Taiwanului, adăugând că suspectul este şi el mort, transmite Agerpres.

Motivul atacului este încă necunoscut, a declarat pentru presă premierul Cho Jung-tai, vorbind despre acţiuni deliberate.

Autorul purta o mască şi a aruncat cinci sau şase cocktailuri Molotov sau grenade fumigene în principala staţie de metrou din Taipei, a explicat el.

Primarul din Taipei, Chiang Wan-an, a declarat că suspectul „s-a sinucis sărind de pe o clădire pentru a scăpa să fie arestat” şi că una dintre victime a murit încercând să prevină atacul din staţia centrală de metrou din capitala Taiwanului.

Autorităţile au anunţat măsuri sporite de securitate pe întreaga insula în urma tragediei. „În prezent, toate obiectivele importante, inclusiv gările, autostrăzile, staţiile de metrou şi aeroporturile, sunt în alertă maximă”, a declarat prim-ministrul.

O înregistrare video care circulă pe reţelele sociale arată un nor gros de fum alb care acoperă o zonă subterană a metroului.

Preşedintele Lai Ching-te a promis că autorităţile „vor clarifica rapid detaliile acestui caz”. „Nu va exista clemenţă şi vom face tot ce ne stă în putinţă pentru a garanta siguranţa cetăţenilor noştri”, a subliniat el.

Infracţiunile violente sunt rare în Taipei, deşi un atac comis în 2014 a îngrozit populaţia, când un bărbat a ucis patru persoane cu un cuţit la metroul din Taipei. El a fost executat pentru crimele sale în 2016.