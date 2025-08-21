Bărbatul care a tras șase focuri de armă în Centru Vechi, arestat preventiv. Cu câteva zile în urmă, el trăsese cu pistolul în același local

Un judecător de la Tribunalul București a dispus, joi, arestarea preventivă a unui cetățean turc care a tras de două ori cu pistolul în zona unei terase din Centrul Vechi al Capitalei. Procurorii îl cercetează pentru tentativă de omor cu premeditare, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uz de armă fără drept și tulburarea liniștii și ordinii publice.

Primul atac armat al bărbatului de 27 de ani a avut loc în urmă cu o săptămână când țintele sale erau doi agenți de pază ai unui local din Centrul Vechi.

„În data de 13.08.2025, în jurul orei 04.30, inculpatul, înarmat cu un pistol din categoria armelor letale, deținut fără drept, s-a deplasat în zona unui local din Centrul vechi al mun. București. Din acea locație, autorul a urmărit doi agenți de pază ai localului și, în zona bulevardului I.C. Brătianu, a executat un foc de armă în direcția acestora, fără a-i nimeri, după care a fugit, abandonând arma într-un coș de gunoi din apropiere”, se spune într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

După o săptămână, cetățeanul turc a revenit la locul primului atac, trăgând de această dată șase gloanțe în direcția terasei localului.

„În data de 20.08.2025, în jurul orei 02.00, inculpatul, având asupra sa un alt pistol letal, deținut fără drept, a revenit la același local și a executat șase focuri de armă către tavan și în direcția persoanelor aflate pe terasa localului, fără a produce vătămări. Autorul a părăsit locul, abandonând din nou arma într-un coș de gunoi”, precizează sursa citată.

Modul de operare i-a făcut pe procurori să creadă că faptele au fost premeditate. Bărbatul a fost reținut miercuri, imediat după ce a tras a doua oară, iar astăzi judecătorul a aprobat arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.

„Cercetările sunt efectuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Omoruri, Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, Serviciul Investigații Criminale, Serviciul de Investigare a Criminalități Economice și Serviciul Grupuri Infracționale Violente”, se mai spune în comunicatul Parchetului.