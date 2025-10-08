Sari direct la conținut
VIDEO Audiere aprinsă în Congresul SUA: Procuroarea generală Pam Bondi apără cu virulență anchetele lansate împotriva adversarilor lui Trump

VIDEO Audiere aprinsă în Congresul SUA: Procuroarea generală Pam Bondi apără cu virulență anchetele lansate împotriva adversarilor lui Trump
Procurorul general al SUA, Pam Bondi. Credit foto: Jose Luis Magana / AP / Profimedia

Procurorul general al SUA, Pam Bondi, a apărat marți urmăririle penale lansate de Departamentul de Justiție împotriva adversarilor președintelui Donald Trump, în timpul unei audieri aprinse în Senat în care aleșii democrați au acuzat-o că folosește sistemul judiciar în scopuri partizane.

Fosta avocată a miliardarului republican este criticată dur de opoziția democrată, care denunță dispariția, sub conducerea sa, a independenței Departamentului de Justiție al SUA în favoarea Casei Albe, relatează agenția France Presse, citată de Agerpres.

„În opt luni, ați transformat profund Departamentul de Justiție și ați lăsat o pată uriașă pe istoria americană”, a acuzat senatorul democrat Dick Durbin, afirmând că, spre deosebire de Donald Trump, predecesorul său, Joe Biden, nu i-a ordonat niciodată procurorului general să urmărească penal oponenții săi politici.

Pam Bondi și-a apărat activitatea în fruntea Departamentului de Justiție, afirmând că acesta depune eforturi pentru a restabili încrederea americanilor în sistemul judiciar după ceea ce ea a numit instrumentalizare politică din timpul administrației președintelui democrat Joe Biden.

„Ne întoarcem la misiunea noastră principală de a combate criminalitatea reală”, a spus ea.

În timpul campaniei sale prezidențiale din 2024, când a fost implicat în mai multe procese, Trump a sugerat în repetate rânduri că, dacă va reveni la Casa Albă, își va ataca adversarii.

Într-o postare recentă pe platforma sa Truth Social, Donald Trump a deplâns lipsa urmăririlor penale din partea procurorilor federali. La scurt timp după aceea, fostul director al FBI, James Comey, care a condus ancheta privind ingerința Rusiei în alegerile prezidențiale americane din 2016, a fost pus sub acuzare pentru mărturie mincinoasă în fața unei comisii a Congresului.

În timpul audierii sale, Pam Bondi a refuzat să răspundă la o întrebare a senatorului democrat Richard Blumenthal, care a întrebat-o dacă, cu o zi înainte de această inculpare, ea a discutat despre James Comey cu președintele la o cină la Casa Albă, prezentând o fotografie în acest sens.

Deși aceste audieri în Congres sunt în mod tradițional o ocazie de a asista la declarații dramatice din partea liderilor politici prezenți, cele ale lui Pam Bondi au atins un nivel de virulență și furie rar întâlnite. Adoptând un ton combativ, procurorul general al SUA a lansat mai multe atacuri personale împotriva senatorilor democrați care o interogau.

