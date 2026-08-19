VIDEO Autostrada construită de chinezi lângă Capitală, o nouă amânare. O altă secțiune de lângă e finalizată, dar stă nefolosită. Cum arată acum

Prima și singura autostradă realizată în România de un constructor din China se află lângă București, iar de acest tronson depinde deschiderea traficului pe un lot adiacent, finalizat complet și care zace „muzeu”. Lucrările sunt însă în întârziere, iar autoritățile iau în calcul acum o nouă amânare.

Tronsonul 3 – de circa 8,6 km – din Autostrada de Centură A0 Nord pornește de la intersecția A0 cu DN2 și ajunge până la DN3, în zona Cernica – Pantelimon. Este construit de firma chineză CCECC.

Trebuia să fie gata oficial în februarie 2026. Ulterior, autoritățile au tot anunțat noi termene pentru finalizare, toate depășite.

Ultimul termen era luna septembrie, însă, cel mai probabil, nici acesta nu va fi respectat.

Care este stadiul lucrărilor și cum motivează autoritățile de la Drumuri, care au acum un nou termen.

De tronsonul 3 depinde deschiderea traficului pe lotul adiacent, cei 4,4 km deja finalizați de constructorul român UMB și care duc până la intersecția A0 cu A2.

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Care este stadiul la zi pe „lotul chinezilor” de pe A0

În prezent, stadiul fizic pentru Lotul 3 din A0 Nord este de 93,5%, au transmis reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, la solicitarea HotNews.

Constructorul are în prezent pe șantier 137 de muncitori și 102 utilaje. Se lucrează la racordarea nodului rutier A0 cu DN2, dar și la asfaltarea rampelor și pasajului peste DC 27, precum și la pasajul DJ300 peste A0. Totodată, constructorul încă nu a început procesul de asfaltare a pasajului A0 peste magistrala de cale ferată 800.

Punctul critic, însă, rămâne pasajul prin care DN3 va supratraversa A0, fix la conexiunea lotului 3 cu lotul 4, deja finalizat de UMB. Pasajul DN3 peste A0 a rămas cel mai în urmă, iar constructorul lucrează la rampele acestui pasaj.

VIDEO – A0 Nord, Lotul 3

Ultimul termen de finalizare era septembrie, dar sunt șanse să nu fie respectat

În luna iunie, reprezentanții CNAIR transmiteau pentru HotNews că luna septembrie este luată în calcul pentru finalizarea lucrărilor la Lotul 3 de pe A0 Nord, după ce în primăvară deschiderea circulației era estimată pentru luna august. Acum, și termenul de septembrie nu mai pare realizabil.

„Mobilizarea este una medie. În momentul de față, cu o astfel de mobilizare, aș spune mai degrabă că tronsonul va fi gata în luna octombrie. Nu mai este mult de lucru, dar trebuie o mobilizare mai alertă”, explică pentru HotNews Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al Companiei de Drumuri (CNAIR).

Penalizări pentru întârzieri

El spune că amânarea succesivă a finalizării tronsonului vine pe fondul mobilizării constructorului, și nu din alte cauze sau blocaje.

„Pe acest lot nu au fost alte probleme decât mobilizarea slabă a constructorului”, consideră reprezentantul CNAIR.

Termenul oficial pentru finalizarea tronsonului era luna februarie 2026. Acesta a fost depășit, iar apoi au fost avansate termene de finalizare care au fost amânate succesiv.

„La final, după recepția lucrărilor, se vor calcula penalitățile pentru întârziere”, spune reprezentantul CNAIR.

„Finalizarea era promisă încă din 2025”

„Țin să aduc aminte că anul trecut și de la CNAIR, și din Ministerul Transporturilor, secretarul de stat Scrioșteanu, ne promiteau că tronsonul va fi gata în decembrie 2025”, a declarat pentru publicul HotNews Ionuț Ciurea, directorul executiv al Asociației Pro Infrastructura (API), una dintre organizațiile civice cele mai active în monitorizarea implementării marilor proiecte de infrastructură din țară.

El crede că deschiderea autostrăzii ar mai fi posibilă, teoretic, și în luna septembrie, dar nu cu actualul nivel de mobilizare a constructorului:

„În septembrie este, teoretic, posibil. Cum era posibil și august. Și în iulie. La început de an spuneam că iunie-iulie era un termen perfect fezabil. Dar chinezii sunt indolenți, iar autoritățile doar se uită și nu fac nimic. Așa că… poate septembrie, poate octombrie… poate noiembrie”.

El consideră că, în mod normal, lucrările rămase de executat nu ar trebui să ia prea mult timp de finalizat: „La câte lucrări au rămas, un constructor serios ar termina la final de septembrie. În ritmul asta, mai punem o lună”, spune reprezentantul API.

De lotul chinezilor depinde deschiderea tronsonului „muzeu” de pe A0 Nord

Constructorul chinez CCECC (China Civil Engineering Construction Corporation) lucrează din primăvara 2024 la cei 8,6 kilometri de pe Lotul 3 Afumați – Pantelimon al Autostrăzii A0 Nord. Este singurul contract de autostradă din România semnat cu o companie din China. Termenul inițial pentru finalizarea lotului era luna februarie.

De tronsonul chinezilor depinde direct deschiderea circulației pe Lotul 4, cei 4,4 km de la DN3 până la intersecția A0 cu A2, acolo unde constructorul UMB a terminat practic din iunie. Tronsonul 4 a rămas unul „muzeu”, adică finalizat, dar nedeschis circulației.

Acest lucru se întâmplă pentru că porțiunea de autostradă finalizată nu are un nod rutier la capătul ei, la traversarea DN3, ci se continuă direct cu Lotul 3 al chinezilor care încă nu este gata.

A0 Nord – Lot 3 (DN2/Afumați – DN3/Cernica)

Lungime : 8,6 km, 1 nod rutier cu DN2

: 8,6 km, 1 nod rutier cu DN2 Constructor : CCECC (China Civil Engineering Construction Corporation )

: CCECC (China Civil Engineering Construction Corporation ) Valoare : 397.996.117,63 lei fără TVA

: 397.996.117,63 lei fără TVA Început : Contractat în 16 martie 2023 / Proiectare începută în mai 2023 / Autorizație de construire integrală în august 2024

: Contractat în 16 martie 2023 / Proiectare începută în mai 2023 / Autorizație de construire integrală în august 2024 Termen : 12 luni proiectare + 18 luni execuție (februarie 2026)

: 12 luni proiectare + 18 luni execuție (februarie 2026) Stadiu fizic (august 2026): 93,5%

93,5% Finalizare posibilă: Octombrie 2026

HARTĂ – Autostrada de Centura a Capitalei A0 în august 2026 (verde – deschis circulației / roșu – în lucru sau nedeschis traficului) / Sursa: HotNews.ro

Companiile chinezești, interzise la licitațiile de infrastructură din România / Două excepții

România a decis încă din 2021 să excludă companiile din China de la licitațiile publice pentru proiecte de infrastructură. Decizia de atunci s-a putut însă aplica doar noilor proceduri de achiziții publice lansate după acel moment.

Astfel, au existat două excepții – două proiecte unde constructorii au fost din China.

Pe centura Zalău au lucrat chinezii de la Synohidro, pentru un contractul semnat încă din 2020, dinainte de decizia Guvernului. Acolo, drumul a fost deschis circulației în decembrie 2025, cu aproape trei ani întârziere față de termenul contractual.

Cealaltă excepție este pe autostrada A0 Nord, Lotul 3, unde lucrează chinezii de la China Civil Engineering Construction Corporation – un contract semnat în 2023 pe o licitație lansată încă din 2019.

În afară de aceste două exemple, companiile chinezești de construcție nu mai sunt implicate în alte proiecte din România și nu au mai putut intra în licitații lansate ulterior anului 2021.

A0, lucrări rămase doar pe sectorul nordic

Autostrada de centură a Capitalei A0 are o lungime de circa 100 de km și reprezintă o nouă șosea de mare viteză, construită de la zero, care dublează actuala șosea de centură și ocolește pe la nord și sud Bucureștiul.

După inaugurarea din luna iunie 2025 a ultimului lot de pe A0 Sud, deschidere de circulație care în sfârșit permite ocolirea Capitalei de la est la vest doar pe autostradă, atenția s-a mutat pe sectorul nordic.

Cei aproape 50 km de pe A0 Nord sunt împărțiți pe patru loturi – lotul 2 de 19 km a fost finalizat încă din 2023, iar celelalte trei sunt în diverse stadii de implementare, toate având termene și șanse de deschidere în 2026.

Lotul 1 (18 km), care să unească A0 de la DN1 zona Corbeanca până la continuarea spre A1, este construit de o asociere de constructori italieni și români Impresa Pizzarotti – Retter.

Lotul 3, Lotul 3 (Afumați – Pantelimon), în lungime de 8,6 km, este prima și singura autostradă din țară realizată de chinezi.

Lotul 4 (4,47 km), între Cernica și Pantelimon, a fost construit de UMB și finalizat în iunie-iulie 2026. Circulația va fi deschisă, însă, odată cu inaugurarea de pe Lotul 3 pentru că în zona Pantelimon nu există un nod rutier proiectat la intersecția cu DN3 unde se conectează cele două tronsoane din A0.