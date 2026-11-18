„Deși foarte dificilă”, inaugurarea integrală a ultimilor kilometri de pe Autostrada de Centură A0 A Capitalei este încă „tehnic posibilă”, spune Asociația Pro Infrastructura. De cealaltă parte, însă, Compania de Drumuri nu pregătește în acest an decât o deschidere parțială a ultimului tronson aflat în lucru.

„Autostrada A0 completă în 2026: un obiectiv încă posibil”, spune Asociația Pro Infrastructura, (API) care a filmat din dronă Lotul 1 din A0 Nord, ultimul tronson rămas în lucru de pe tot A0.

API dă vina pe CNAIR că n-a pus presiune pe constructori, deși aceștia ar fi putut finaliza mai devreme.

CNAIR spune, pentru HotNews, că tehnic autostrada nu poate fi gata în acest an și că ultima porțiune va fi deschisă complet în prima parte a anului viitor, odată cu termenul de finalizare revizuit.

Finalizarea A0 în 2026: „Încă tehnic posibilă”

„Deși foarte dificilă, inaugurarea integrală a ultimilor 17,5 kilometri de pe inelul de autostradă al Capitalei (până) de Crăciun este încă tehnic posibilă”, scrie Asociația Pro Infrastructura (API), una dintre cele mai active organizații civice care monitorizează marile proiecte de infrastructură.

API a filmat din dronă tot Lotul 1 de 17,5 km de pe A0 Nord și recunoaște că sectorul de circa 7,5 km al celor de la Pizzarotti, între Bâcu (DJ601A) și Buftea (DN1A), „este întârziat”.

Pe restul de 10 km, celălalt constructor, Retter, „responsabil cu secțiunea DN1A-DN1 si cu toate structurile de pe proiect, mai are hidroizolația, asfaltul și finisajele pe câteva pasaje”.

„Nu se vrea”

„Cu un management atent și o accelerare maximă pe ultima sută de metri la asfalt, parapete și marcaje, cei doi antreprenori pot fi gata de deschidere in extremis în decembrie, înainte de pauza de iarnă”, consideră Pro Infrastructura.

„Dar nu se vrea. Este de noaptea minții cum cei de la Retter s-au rugat de conducerea CNAIR în frunte cu Cristian Pistol să facă o descărcare la Buftea, astfel încât segmentul DN1A-DN1 să fie dat în folosință mai devreme. Însă CNAIR nu a dorit. Prea multe contre politice, prea multă bătaie de cap birocratică”, susține Asociația.

„Așa că Retter s-a lăsat păgubaș și, în loc să circulăm între DN1 și DN1A încă din vară, iată că ne apucă decembrie. Iar directorul Pistol ne spune că în acest an primim autostradă doar între DN1 și DN7. Că nu am fost cuminți ca să catadicsească să pună presiune pe Pizzarotti și Retter să termine tot lotul, adică inclusiv bucata DN7-A1. Atât s-a putut. De fapt nu, atât s-a dorit”, consideră organizația civică.

CNAIR infirmă: „Pro Infrastructura poate să spună orice îi trece prin cap”

Contactat de HotNews, purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu, spune că planul oficial este ca până la finalul anului să fie deschiși circa 10 km din Lotul 1 din A0 Nord, de la Corbeanca și până la DN7, așa cum anunțase în urmă cu o săptămână și directorul general al Companiei de Drumuri.

El spune că finalizarea completă a Lotului 1 din A- Nord în acest an are șanse slabe din punct de vedere tehnic și că vremea contează ernom în ecuația șantierului.

„Pro infrastructura nu este parte din corpul profesional, deci poate să spună orice îi trece prin cap. Dar, tehnic, sunt slabe șanse să se termine de la DN7 la A1 lucrările. Sunt activități care depind de vreme și timpi tehnologici care trebuie respectați”, a declarat reprezentantul CNAIR.

El spune că restul de 7,5 km, de la DN7 la Bâcu (de unde se continuă A0 până la intersecția cu A1), va fi gata în aprilie 2027, când este „termenul de finalizare”.

Discuție pe marginea termenului oficial de finalizare

Contractul pentru Lotul 1 din A0 Nord a fost semnat cu Asocierea Imprea Pizzarotti – Retter în 20 septembrie 2023, are ordin de începere din 16 octombrie 2023 2023 și prevede 12 luni de proiectare și 22 de execuție.

„Având în vedere că autorizația de construire a venit în 23.01.2025, termenul de finalizare este noiembrie 2026”, spune Asociația Pro Infrastructura.

Asociația se referă la termenul de finalizare inițial, nu la cel revizuit pentru aprilie 2027.

Directorul asociației, Ionuț Ciurea, explica recent pentru HotNews că organizația monitorizează șantierele și contabilizează evoluția proiectelor raportându-se mereu la termenele inițiale, și nu la termenele prelungite ulterior prin acte adiționale:

„Altfel, practic, dacă ne uităm doar la termenele prelungite atunci toate proiectele ar fi făcute în termen sau cele mai multe ar fi făcute în termen sau chiar înainte de termen”.

Lotul 1 din A0 Nord (DJ601 – Corbeanca/DN1)

Lungime : 17,5 km

: 17,5 km Valoare : 815 milioane lei

: 815 milioane lei Constructor : Asocierea Impresa Pizzarotti – Retter Management

: Asocierea Impresa Pizzarotti – Retter Management Contract semnat: octombrie 2023

octombrie 2023 Lucrări începute : octombrie 2024 (parțial) / martie 2025 (complet)

: octombrie 2024 (parțial) / martie 2025 (complet) Termen de finalizare : 22 de luni execuție (termen inițial: noiembrie 2026 / termen prelungit: aprilie 2027)

: 22 de luni execuție (termen inițial: noiembrie 2026 / termen prelungit: aprilie 2027) Finalizare posibilă: Decembrie 2026 – posibil doar parțial între DN1 și DN7 / Aprilie 2027 – complet

HARTĂ – Autostrada de Centură a Capitalei A0 în noiembrie 2026 (verde – deschis circulației / roșu – în lucru sau nedeschis traficului) / Sursa: HotNews.ro

Autostrada de centură a Capitalei A0 are o lungime de circa 100 de km și reprezintă o nouă șosea de mare viteză, construită de la zero, care dublează actuala șosea de centură și ocolește pe la nord și sud Bucureștiul.

După inaugurarea din luna iunie 2025 a ultimului lot de pe A0 Sud, deschidere de circulație care în sfârșit permite ocolirea Capitalei de la est la vest doar pe autostradă, atenția s-a mutat pe sectorul nordic.

Cei aproape 50 km de pe A0 Nord sunt împărțiți pe patru loturi – lotul 2 de 19 km a fost finalizat încă din 2023, iar loturile 3 și 4 au fost deschise la pachet pe 4 noiembrie 2026, cu întârzieri contabilizate pe ambele șantiere.

Lotul 1 (17,5 km), care să unească A0 de la DN1 zona Corbeanca până la continuarea spre A1, este ultimul rămas acum în execuție.