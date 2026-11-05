Autostrada de Centură a Capitalei nu va fi deschisă integral în acest an. Șeful de la Drumuri spune când va fi finalizat complet ultimul tronson în execuție

Ultimul lot rămas în lucru de pe Autostrada de Centură A0 a Capitalei va fi deschis doar parțial în acest an, deși termenul inițial al contractului prevedea luna noiembrie pentru finalizarea completă.

Este vorba despre Lotul 1 din A0Nord, adică un tronson de circa 17,5 km, între localitățile Bâcu și Corbeanca (aproape de intersecția A0 cu DN1).

„Lucrările pe ultimul lot aflat în construcție din A0 au ajuns la 85%”, a anunțat joi, pe Facebook, directorul Companiei de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.

El spune că a vizitat șantierul la o zi după ce a fost deschisă circulația pe loturile 3 și 4 din A0 Nord:

„Am verificat astăzi șantierul, unde asocierea româno-italiană de constructori (Retter – Pizzarotti) lucrează la pasajele peste autostradă și la terasamente pe unele sectoare, iar pe altele așterne asfalt și montează parapete”.

Doar 10 km din Lotul 1 vor fi gata în 2026, spune șeful CNAIR

„Dacă se menține ritmul și dacă vremea nu va crea probleme majore, anul acesta se vor deschide aproximativ 10 km din cei 17,5 km ai lotului 1 și vor fi asigurate conexiunile cu DN1A și DN7”, a mai spus șeful de la Drumuri.

Pentru ultimii 7 km, însă, de la DN7 până la Bâcu și continuarea spre intersecția cu A1, directorul CNAIR vede posibilă deschiderea abia în aprilie anul viitor. El spune că termenul contractual al lucrărilor pentru Lotul 1 al A0 Nord este aprilie 2027.

Pro Infrastructura spune că autostrada va acumula, de fapt, cinci luni întârziere

Asociația Pro Infrastructura, însă, amintește că, de fapt, termenul inițial al contractului este luna noiembrie 2026:

„Contractul a fost semnat în 20.09.2023, are ordin de începere din 16.10.2023 și prevede 12 luni de proiectare și 22 de execuție. Având în vedere că autorizația de construire a venit în 23.01.2025, termenul de finalizare este noiembrie 2026”.

Directorul executiv al Asociației Pro Infrastructura, Ionuț Ciurea, a explicat pentru HotNews că organizația monitorizează șantierele și contabilizează evoluția proiectelor raportându-se mereu la termenele inițiale, și nu la termenele prelungite ulterior prin acte adiționale:

„Altfel, practic, dacă ne uităm doar la termenele prelungite atunci toate proiectele ar fi făcute în termen sau cele mai multe ar fi făcute în termen sau chiar înainte de termen”.

„Tehnic, încă se poate finaliza anul acesta tot lotul. Dacă se vrea”

El spune că în cazul Lotului 1 de pe A0 Nord constructorul „poate și vrea” să termine întreg lotul în acest an. „Sunt șanse 50-50, din punct de vedere tehnic, să poată fi terminat în acest an”.

Ciurea recunoaște însă că în ultimele săptămâni vremea nu a fost de partea constructorului, iar acesta este un factor decisiv pentru o potențială finalizare până la final de decembrie:

„Ultima săptămână de ploaie nu a ajutat, dar se poate. Este tehnic posibil, trebuie să fie și un pic de noroc, să nu mai fie așa ploaie și să nu fie foarte frig. Dacă se vrea acest lucru și dacă se pune presiune, se poate finaliza în acest an”.

HARTĂ – Autostrada de Centură a Capitalei A0 în noiembrie 2026 (verde – deschis circulației / roșu – în lucru sau nedeschis traficului) / Sursa: HotNews.ro



Lotul 1 din A0 Nord (DJ601 – Corbeanca/DN1)

Lungime : 17,5 km

: 17,5 km Valoare : 815 milioane lei

: 815 milioane lei Constructor : Asocierea Impresa Pizzarotti – Retter Management

: Asocierea Impresa Pizzarotti – Retter Management Contract semnat: octombrie 2023

octombrie 2023 Lucrări începute : octombrie 2024 (parțial) / martie 2025 (complet)

: octombrie 2024 (parțial) / martie 2025 (complet) Termen de finalizare : 22 de luni execuție (termen inițial: noiembrie 2026 / termen prelungit: aprilie 2027)

: 22 de luni execuție (termen inițial: noiembrie 2026 / termen prelungit: aprilie 2027) Finalizare posibilă: Decembrie 2026 – posibil doar parțial între DN1 și DN7 / Aprilie 2027 – complet

Autostrada de centură a Capitalei A0 are o lungime de circa 100 de km și reprezintă o nouă șosea de mare viteză, construită de la zero, care dublează actuala șosea de centură și ocolește pe la nord și sud Bucureștiul.

După inaugurarea din luna iunie 2025 a ultimului lot de pe A0 Sud, deschidere de circulație care în sfârșit permite ocolirea Capitalei de la est la vest doar pe autostradă, atenția s-a mutat pe sectorul nordic.

Cei aproape 50 km de pe A0 Nord sunt împărțiți pe patru loturi – lotul 2 de 19 km a fost finalizat încă din 2023, iar loturile 3 și 4 au fost deschise la pachet pe 4 noiembrie 2026, cu întârzieri contabilizate pe ambele șantiere.

Lotul 1 (18 km), care să unească A0 de la DN1 zona Corbeanca până la continuarea spre A1, este ultimul rămas acum în execuție.