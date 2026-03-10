VIDEO Autostrada de lângă București care poate fi deschisă înainte de termen. Un constructor „riscă să intre în faliment”. Cum arată acum

„Autostrada A0 Nord, inaugurare parțială în iunie?”, se întreabă Asociația Pro Infrastructura, care a filmat din dronă Lotul 1 al Autostrăzii de Centură A0 Nord a Capitalei, acolo unde o bucată de șosea rapidă are șanse să fie gata de trafic înainte de termen – finalul anului 2026. În același timp, unul dintre contructorii tronsonului se confruntă cu probleme financiare.

Lotul 1 al Autostrăzii A0 Nord are o lungime de 17,5 kilometri, de la Bâcu, în apropiere de nodul cu A1, până în Corbeanca, lângă DN1. Proiectul, contractat în octombrie 2023 pentru 815 milioane de lei cu asociera italiano-română Impresa Pizzarotti – Retter Management, a primit undă verde de construcție în ianuarie anul trecut și a fost împărțit între cele două firme.

Termenul oficial de finalizare este sfârșitul anului 2026, iar odată terminat va fi ultima piesă care va forma autostrada A0 de aproape 100 de kilometri care înconjoară cu totul Capitala.

„Se poate da drumul la trafic la sfârșit de iunie”

„Chiar dacă Retter va rata promisiunea inițială cu deschiderea parțială în mai între DN1 și DN1A, cu vreme bună și mobilizare exemplară poate da drumul la trafic la sfârșit de iunie, cel târziu în prima jumătate a lunii iulie. ”, susține Asociația Pro Infrastructura, care a filmat din dronă șantierul.

„Sunt doar două pasaje peste A0 care au turnată placa de suprabetonare. În rest, avem lucrări la sol care pot fi accelerate în etapele de așternere balast stabilizat și straturi de asfalt, cât și pe finisaje”, spune organizația.

Unul din constructori are un ritm „foarte slab”

Asociația susține, însă, că ritmul celuilalt constructor – italienii de la Pizzarotti – este „foarte slab”. Constructorul italian este responsabili doar de drum, în timp ce structurile sunt făcute de românii de la Retter pe secțiunea dintre A1 și DN1A.

„Italienii au serioase probleme financiare: au intrat în concordat, deci există un risc foarte ridicat de a intra în insolvență și chiar în faliment”, susține Pro Infrastructura.

Organizația amintește că Retter și-a asumat public că poate prelua partea deținută de partenerul Pizzarotti și a dat asigurări că are capacitatea tehnică și financiară de a pune în teren lucrările în termenul contractual, noiembrie 2026.

„Însă tranșarea situației trebuie să se facă rapid ca să se evite acumularea de întârzieri ce nu mai pot fi recuperate în timp util”, spune API.

Lotul 1 din A0 Nord (DJ601 – Corbeanca/DN1)

Lungime : 17,5 km

: 17,5 km Valoare : 815 milioane lei

: 815 milioane lei Constructor : Asocierea Impresa Pizzarotti – Retter Management

: Asocierea Impresa Pizzarotti – Retter Management Contract semnat: octombrie 2023

octombrie 2023 Lucrări începute : octombrie 2024 (parțial) / martie 2025 (complet)

: octombrie 2024 (parțial) / martie 2025 (complet) Termen de finalizare: 22 de luni execuție

22 de luni execuție Finalizare posibilă: T4 2026 / T2 2026 (parțial între DN1 și DN1A)

HARTĂ – Autostrada de Centura a Capitalei A0 în martie 2026 (verde – deschis circulației / Roșu – în lucru) / Sursa: HotNews.ro

A0, lucrări rămase doar pe sectorul nordic

Autostrada de centură a Capitalei A0 este o nouă șosea de mare viteză, construită de la zero, care dublează actuala șosea de centură și ocolește pe la nord și sud Bucureștiul.

După inaugurarea din luna iunie 2025 a ultimului lot de pe A0 Sud, deschidere de circulație care în sfârșit permite ocolirea Capitalei de la est la vest doar pe autostradă, atenția s-a mutat pe sectorul nordic.

Cei aproape 50 km împărțiți pe patru loturi – lotul 2 de 19 km a fost finalizat încă din 2023, iar celelalte trei sunt în diverse stadii de implementare, toate având termene și șanse de deschidere în 2026.

Lotul 1 (18 km), care să unească A0 de la DN1 zona Corbeanca până la continuarea spre A1, este construit de o asociere de constructori italieni și români Impresa Pizzarotti – Retter.

Lotul 3, Lotul 3 (Afumați – Pantelimon), în lungime de 8,6 km, este prima și singura autostradă din țară realizată de chinezi. Vezi aici detalii despre stadiul lucrărilor.

Lotul 4 (4,47 km), între Cernica și Pantelimon, este construit de UMB și va fi deschis odată cu inaugurarea de pe Lotul 3 pentru că în zona Pantelimon nu există un nod rutier proiectat la intersecția cu DN3 unde se conectează cele două trosoane din A0.