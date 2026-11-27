Lucrările avansează pe cele patru tronsoane ale Autostrăzii Sibiu – Făgăraș. Cel mai înaintate loturi au un stadiu fizic de aproape 60%, a anunțat vineri directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol. Care sunt cele patru tronsoane ale autostrăzii, lungi de circa 70 de kilometri, care au ca termen de finalizare anul 2028.

„Autostrada Sibiu – Făgăraș (A13): lucrările avansează pe toate cele 4 loturi (68 km)! În mai multe puncte de pe traseu a fost deja așternut asfalt. Constructorul și-a adaptat mobilizarea la lucrările pe care le poate executa în sezonul rece”, a anunțat șeful de la Drumuri, Cristian Pistol.

Contractele pentru cele 4 loturi, în valoare totală de 6,4 miliarde de lei (fără TVA), sunt finanțate prin Programul Transport 2021-2027 și derulate de constructorul turc Makyol. Lucrările au termen de finalizare anul 2028.

„O autostradă se construiește peste mandate și peste guverne. Important este ca ritmul să nu se oprească. Pentru Sibiu, Țara Făgărașului și Brașov, A13 înseamnă investiții și locuri de muncă mai aproape de casă. Pentru România, înseamnă legătura dintre centrul Transilvaniei, Muntenia și Moldova, pe autostradă”, spune Pistol.

Stadiul lucrărilor pe cele patru loturi din A13 Sibiu – Făgăraș

Autostrada Sibiu – Făgăraș (68,04 km) este formată din 4 tronsoane, toate contractate pentru circa 1,3 mld euro cu același constructor din Turcia (Makyol):

Tronsonul 1 (14,25 km) : Boița (Autostrada A1 Sibiu – Pitești) – Avrig – Mârșa (DJ105G). Stadiu (noiembrie 2026): 29,46% / În șantier sunt mobilizați 323 de muncitori și 56 de utilaje, care lucrează la terasamentele și podurile de pe traseu

: Boița (Autostrada A1 Sibiu – Pitești) – Avrig – Mârșa (DJ105G). 29,46% / În șantier sunt mobilizați 323 de muncitori și 56 de utilaje, care lucrează la terasamentele și podurile de pe traseu Tronsonul 2 (19,92 km): Avrig – Mârșa (DJ105G) – Arpașu de Jos (DN1). Stadiu (noiembrie 2026): 56,10% / Sunt mobilizați 250 de muncitori și 80 de utilaje, la structuri, sistemele de evacuare a apelor pluviale și terasamente.

Avrig – Mârșa (DJ105G) – Arpașu de Jos (DN1). 56,10% / Sunt mobilizați 250 de muncitori și 80 de utilaje, la structuri, sistemele de evacuare a apelor pluviale și terasamente. Tronsonul 3 (17,61 km) Arpașu de Jos (DN1) – Sâmbăta de Sus (DJ 105B). Stadiu (noiembrie 2026): 56,86% / Cei 400 de muncitori și cele 180 de utilaje lucrează, printre altele, la structura pasajului din zona nodului rutier Sâmbăta de Sus.

Arpașu de Jos (DN1) – Sâmbăta de Sus (DJ 105B). 56,86% / Cei 400 de muncitori și cele 180 de utilaje lucrează, printre altele, la structura pasajului din zona nodului rutier Sâmbăta de Sus. Tronsonul 4 (16,26 km): Sâmbăta de Sus (DJ 105B) – Municipiul Făgăraș și drum de legătură cu DN1 (5,6 km). Stadiu (noiembrie 2026): 48,54% / În șantier lucrează 300 de muncitori și 200 de utilaje, la structuri, terasamente și relocări de utilități.

Lucrările la autostrada Sibiu – Făgăraș (parte a A13) trebuie finalizate până în anul 2028, conform contractului.