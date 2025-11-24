VIDEO Bărbat de 74 de ani, în comă după ce a fost bătut în Piața Obor. Agresorul a fost arestat preventiv

Un bărbat de 74 de ani a ajuns în comă la spital, după ce a fost lovit cu piciorul și cu pumnul de administratorul unui stand din Piața Obor în urma unui conflict spontan. Agresorul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Polițiștii au fost sesizați vineri, 22 noiembrie, prin apel la 112, de către o femeie de 64 de ani, care a reclamat că partenerul său a fost agresat în piața din Sectorul 2, a anunțat Poliția Capitalei într-un comunicat de presă.

Potrivit oamenilor legii, bărbatul a fost lovit cu piciorul în zona corpului și ulterior, cu pumnul în zona feței de către administratorul unui stand cu articole de uz casnic.

„Din probatoriul administrat a rezultat că, la data de 22 noiembrie 2025, în jurul orei 15.00, în timp ce își desfășura activitatea comercială, în calitate de administrator al unui stand, într-o piață din Sectorul 2, pe fondul unui conflict spontan cu persoana vătămată, a agresat-o fizic, lovind-o cu piciorul în zona corpului și ulterior, cu pumnul în zona feței, acesta din urmă dezechilibrându-se și prăbușindu-se la podea, fiindu-i provocate leziuni traumatice care i-au pus în pericol viața”, a transmis Poliția Capitalei.

Un echipaj medical i-a acordat primul ajutor, iar ulterior bărbatul a fost transportat la Spitalul Floreasca. Leziunile au fost evaluate preliminar la 50-55 de zile de îngrijiri medicale.

Bărbatul de 74 de ani este internat în comă, au declarat surse din anchetă pentru HotNews.ro.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, pentru purtare abuzivă, vătămare corporală și tulburarea ordinii și liniștii publice.

ATENȚIE! Imagini cu un puternic impact emoțional