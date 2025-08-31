VIDEO Bătaie într-o parcare din Focșani, după ce o șoferiță de 19 ani a făcut drifturi și a lovit mai multe mașini / Reacția Poliției

Bătaie într-o parcare din Focșani, după ce o șoferiță de 19 ani a făcut drifturi și a lovit mai multe mașini. Sursa foto: Captură video Observator News

Un scandal violent între mai multe persoane a izbucnit sâmbătă seară în parcarea unui supermarket din Focşani, după ce o tânără de 19 ani care a încercat să facă drifuri a pierdut controlul volanului și a lovit trei mașini parcate, anunță IPJ Vrancea.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vrancea a informat duminică, într-un comunicat, că în cursul nopţii de sâmbătă spre duminică, a fost sesizată, prin apel la 112, despre producerea unui eveniment rutier în parcarea unui supermarket din municipiul Focşani.

Poliţiştii din cadrul Biroului Rutier care au ajuns acolo au constatat că au fost implicate 4 mașini.

„În urma verificărilor s-a stabilit că o tânără în vârstă de 19 ani, în timp ce conducea un autoturism, a încercat efectuarea unor manevre periculoase, a pierdut controlul direcţiei şi a intrat în coliziune cu alte 3 autoturisme care erau parcate. Rezultatele testărilor cu aparatul etilometru au fost negative”, a transmis PJ Vrancea, citat de News.ro.

Imagini cu scandalul violent au fost publicate de Observator News. În imagini, se vede cum mai mulți tineri se lovesc cu pumnii, fiind despărțiți de agenții de poliție.

Trei tineri au ajuns la Poliție

În urma incidentului, trei persoane au fost duse la sediul Poliţiei, două dintre ele fiind amendate.

”Întrucât o parte din persoanele aflate la faţa locului se manifestau agresiv şi exista riscul degenerării în fapte cu violenţă, poliţiştii, împreună cu jandarmi din cadrul I.J.J. Vrancea, au condus trei persoane la sediul poliţiei pentru audieri şi continuarea verificărilor în vederea stabilirii întregii situaţii de fapt şi luarea măsurilor legale. În urma finalizării cercetărilor două dintre persoanele implicate au fost sancţionate contravenţional cu amendă de 1000 lei”, a transmis IPJ Vrancea.

„Niciuna dintre persoanele implicate nu a avut nevoie de îngrijiri medicale şi nici nu a fost sesizată săvârşirea vreunei fapte prevăzute de legea penală, până la finalizarea activităţilor”, a precizat IPJ Vrancea.

Tânăra de 19 ani a fost amendată cu 1.620 de lei, pentru comportament agresiv în conducere, şi i-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule pentru 60 de zile.