VIDEO. Bătaie la metrou, în București. Scena a fost filmată

Un agent de pază de la metrou, în vârstă de 57 de ani, a fost lovit în plină figură de un bărbat, în staţia Piaţa Unirii 2, după ce între cei doi a izbucnit un conflict. În urma incidentului, petrecut sâmbătă seară, poliţiştii s-au sesizat din oficiu, scrie News.ro.

Până la acest moment, paznicul nu a depus plângere împotriva agresorului, rezervându-şi dreptul să facă acest lucru în termenul legal. Agresiunea a fost filmată de camerele de supraveghere de la metrou.

În imagini se vede cum agresorul îl lovește peste față din lateral pe agentul de pază.

Poliţia Capitalei a informat că sâmbătă, 1 noiembrie, poliţişti din cadrul Brigăzii de Poliţie pentru Transportul Public – Serviciul de Poliţie Metrou s-au sesizat din oficiu că în incinta unei staţii de metrou, din Sectorul 3, are loc un conflict între două persoane.

Astfel, din investigaţii poliţiştii au stabilit că, în jurul orei 21.00, în timp ce se aflau în dreptul porţilor de acces, în urma unor divergenţe verbale între agentul de pază, un bărbat de 57 de ani, şi un alt bărbat de 37 de ani, acesta din urmă l-a agresat fizic pe agentul de pază.