VIDEO Belarusul a prezentat rachetele rusești cu capacități nucleare instalate pe teritoriul său

Belarusul a publicat marți un clip video pentru a arăta că pe teritoriul său a fost instalat sistemul rus de rachete hipersonice Oreșnik cu capacități nucleare, o evoluție care consolidează capacitatea Moscovei de a ataca cu rachete în toată Europa, transmite Reuters.

Președintele belarus Alexander Lukașenko, un aliat ferm al președintelui Vladimir Putin, care a inițiat și discuții cu administrația președintelui american Donald Trump, a anunțat la începutul acestei luni desfășurarea rachetelor balistice cu rază medie de acțiune.

Unii experți occidentali au afirmat că această desfășurare, care ar permite rachetelor nucleare rusești să atingă ținte europene mai rapid în cazul unui război, subliniază cât de mult se folosește Kremlinul de amenințarea armelor nucleare în încercarea de a descuraja membrii NATO să furnizeze Kievului arme care pot lovi adânc în interiorul Rusiei.

Doi cercetători americani au afirmat că, potrivit studiului lor asupra imaginilor din satelit, Moscova a amplasat probabil rachetele și lansatoarele mobile ale acestora la o fostă bază aeriană din estul Belarusului.

Clipul difuzat marți de Ministerul Apărării din Belarus nu a dezvăluit locația sistemelor de rachete, dar a arătat lansatoare mobile și echipajele acestora conducând pe drumuri forestiere și trupe specializate camuflând sistemele cu plase.

Un ofițer superior a fost filmat în timp ce le spunea trupelor că sistemele au fost puse oficial în serviciul de luptă și, pe fondul unei ninsori ușoare, a vorbit despre antrenamentele regulate și rutinele de recunoaștere pentru echipajele rachetelor.

In Belarus, the "Oreshnik" was shown for the first time and is said to have gone on combat duty. pic.twitter.com/1qLqO38KZb — WarTranslated (@wartranslated) December 30, 2025

Moscova a testat o rachetă Oreșnik (în rusă „alun”) cu încărcătură convențională împotriva unei ținte din Ucraina în noiembrie 2024. Putin a susținut că este imposibil de interceptat din cauza vitezei care, potrivit rapoartelor, depășește Mach 10.

Desfășurarea rachetelor Oreșnik ar avea loc cu doar câteva săptămâni înainte de expirarea pactului New START din 2010, ultimul tratat între SUA și Rusia care limitează desfășurarea de arme nucleare strategice de către cele mai mari puteri nucleare ale lumii.

Putin a declarat după o întâlnire din decembrie 2024 cu omologul său belarus, Alexander Lukașenko, că Oreșnik ar putea fi staționat în Belarus în a doua jumătate a acestui an – parte a unei strategii revizuite în care Moscova bazează arme nucleare în afara teritoriului său pentru prima dată de la Războiul Rece.

Lukașenko a declarat săptămâna trecută că primele rachete au fost desfășurate fără a menționa o locație.

Lukașenko a spus că până la 10 rachete Oreșnik vor fi staționate în Belarus. Cercetătorii americani au estimat că amplasamentul este suficient de mare pentru a găzdui doar trei lansatoare, iar celelalte ar putea fi staționate în altă locație.