„Indiciu clar” pentru baza secretă unde Putin a pus rachete hipersonice cu capacitate nucleară care pot lovi Europa

Doi cercetători americani, care au studiat imagini din satelit, sunt aproape siguri că Moscova staționează noi rachete balistice hipersonice cu capacitate nucleară într-o fostă bază aeriană din estul Belarusului, o evoluție care poate consolida capacitatea Rusiei de a lansa rachete în toată Europa, conform Reuters.

Evaluarea cercetătorilor este în mare măsură în concordanță cu concluziile serviciilor de informații americane, a declarat o persoană familiarizată cu subiectul, care a vorbit sub condiția anonimatului pentru a împărtăși informații care nu sunt autorizate pentru divulgare publică.

Președintele rus Vladimir Putin și-a exprimat clar intenția de a amplasa rachete Oreșnik cu rază medie de acțiune, estimată de până la 5.500 km, în Belarus, dar locația exactă nu a fost comunicată anterior.

Unii experți au afirmat că desfășurarea rachetelor Oreșnik ar sublinia dependența în creștere a Kremlinului de amenințarea armelor nucleare, în încercarea de a descuraja membrii NATO să furnizeze Kievului arme care pot lovi adânc în interiorul Rusiei.

Ambasada Rusiei la Washington nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii din partea Reuters.

Ambasada Belarusului a refuzat să comenteze. Agenția de știri de stat Belta l-a citat miercuri pe ministrul apărării Viktor Khrenin, care a afirmat că desfășurarea rachetelor Oreșnik nu va modifica echilibrul de putere în Europa și că aceasta este „răspunsul nostru” la „acțiunile agresive” ale Occidentului.

Nici Casa Albă nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii, iar CIA a refuzat să facă declarații pe marginea acestui subiect.

Ce concluzii au tras cercetătorii

Cercetătorii Jeffrey Lewis de la Institutul de Studii Internaționale Middlebury din California și Decker Eveleth de la organizația de cercetare și analiză CNA din Virginia au declarat că și-au bazat concluziile privind desfășurarea rachetelor Oreșnik pe imagini furnizate de Planet Labs, o companie comercială de sateliți, detectând elemente specifice unei baze de rachete strategice rusești.

Along with @DuitsmanMS and @dex_eve, I think we found the first deployment site in Belarus of the the Oreshnik IRBM. 🧵 pic.twitter.com/5iB8X84hbs — Dr. Jeffrey Lewis (@ArmsControlWonk) December 26, 2025

Lewis și Eveleth au declarat că sunt siguri în proporție de 90% că lansatoarele mobile Oreșnik vor fi staționate la fosta bază aeriană de lângă Krichev, la aproximativ 307 km est de capitala Belarusului, Minsk, și la 478 km sud-vest de Moscova.

Testată pentru prima dată în noiembrie 2024 împotriva unei ținte din Ucraina, racheta Oreșnik (în rusă: „alun”) este prezentată de Vladimir Putin ca fiind imposibil de interceptat, din cauza vitezei care, potrivit rapoartelor, depășește Mach 10.

Putin intenționează să desfășoare arma „în Belarus pentru a-i extinde raza de acțiune în Europa”, a declarat John Foreman, expert la Chatham House, care a ocupat funcția de atașat militar britanic la Moscova și Kiev.

Reacție la planurile SUA din Germania

Foreman a afirmat că vede această mișcare ca o reacție la planul Statelor Unite de a staționa în Germania, anul viitor, rachete convenționale, printre care și racheta hipersonică de rază medie Dark Eagle.

Desfășurarea rachetelor Oreșnik ar avea loc cu doar câteva săptămâni înainte de expirarea pactului New START din 2010, ultimul tratat între SUA și Rusia care limitează desfășurarea de arme nucleare strategice de către cele mai mari puteri nucleare ale lumii.

Putin a declarat după o întâlnire din decembrie 2024 cu omologul său belarus, Alexander Lukașenko, că Oreșnik ar putea fi staționat în Belarus în a doua jumătate a acestui an – parte a unei strategii revizuite în care Moscova bazează arme nucleare în afara teritoriului său pentru prima dată de la Războiul Rece.

Lukașenko a declarat săptămâna trecută că primele rachete au fost desfășurate fără a menționa o locație.

Lukașenko a spus că până la 10 rachete Oreșnik vor fi staționate în Belarus. Cercetătorii americani au estimat că amplasamentul este suficient de mare pentru a găzdui doar trei lansatoare, iar celelalte ar putea fi staționate în altă locație.

Președintele american Donald Trump încearcă să ajungă la un acord cu Moscova pentru a pune capăt războiului din Ucraina, care a îndemnat aliații occidentali să trimită arme care pot ajunge adânc în interiorul Rusiei.

Trump a respins deocamdată cererea Kievului de a furniza rachete de croazieră Tomahawk, capabile să lovească Moscova. Marea Britanie și Franța au furnizat rachete de croazieră Ucrainei. Germania a anunțat în mai că va co-produce rachete cu rază lungă de acțiune împreună cu Ucraina, fără limite în ceea ce privește raza de acțiune sau țintele.

Construcția, făcută în grabă

Cercetătorii americani au declarat că analizarea imaginilor Planet Labs a arătat un proiect de construcție grăbit, care a început între 4 și 12 august și prezenta caracteristici similare cu cele ale unei baze strategice rusești de rachete.

Un „indiciu clar” într-o fotografie din 19 noiembrie este un „punct de transfer feroviar de nivel militar” înconjurat de un gard de securitate, la care rachetele, lansatoarele mobile și alte componente ar putea fi livrate cu trenul, a spus Eveleth.

O altă caracteristică, a spus Lewis, este turnarea la capătul pistei a unei platforme de beton care a fost apoi acoperită cu pământ, pe care el a caracterizat-o „compatibilă cu un punct de lansare camuflat”.

Pavel Podvig, un expert în forțele nucleare rusești cu sediul la Geneva, a declarat că este sceptic în privința faptului că desfășurarea rachetelor Oreșnik ar oferi Moscovei avantaje militare sau politice suplimentare, în afară de asigurarea Belarusului de protecția sa.

„Nu văd cum acest lucru ar putea fi perceput în Occident… ca fiind diferit de cele desfășurate în Rusia”, a spus el.

Dar Lewis a spus că desfășurarea Oreșnik în Belarus a subliniat modul în care staționarea armelor nucleare rusești în afara teritoriului său a transmis un „mesaj politic” privind dependența crescută de acestea.

„Vă puteți imagina dacă am pune un Tomahawk (rachetă de croazieră) cu armament nuclear în Germania în loc de cele convenționale?”, a spus Lewis. „Nu există niciun motiv militar pentru a instala sistemul în Belarus, ci doar motive politice.”