VIDEO Bilanț devastator în Vietnam după trecerea taifunului Bualoi

Taifunul Bualoi, a zecea furtună care a lovit Vietnamul în acest an, a declanşat inundaţii şi alunecări de teren soldate cu 49 de morţi, 16 dispăruţi şi 153 de răniţi. Pierderile economice sunt estimate, potrivit datelor provizorii, la aproape 12,8 trilioane de dongi vietnamezi (aproximativ 518 milioane de dolari americani), transmite agenţia Xinhua, preluată de Agerpres.

Taifunul a distrus 200 de case, a avariat sau a smuls acoperişurile a peste 169.000 de alte locuinţe şi a inundat 64.800 de gospodării şi peste 80.600 de hectare de orez şi alte culturi. De asemenea, apele au măturat peste 21.000 de animale şi aproape 500.000 de păsări.

Taifunul a avariat şi mai multe tipuri de infrastructură publică, iar peste 7.500 de drumuri au fost blocate de inundaţii şi alunecări de teren, conform sursei menţionate.

This evening, flooding at Hanoi Airport, Vietnam.



Additional: I can confirm that devastating flooding is currently happening in multiple locations due to Typhoon Bualoi, leaving at least 30 people dead across Vietnam. pic.twitter.com/zsQ7mvfp9W — Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 1, 2025

Autorităţile continuă eforturile de evaluare a pagubelor, de restabilire a serviciilor esenţiale şi de sprijinire a locuitorilor afectaţi.

Comitetul Central al Frontului Patriei Vietnam (VFF) a primit până joi după-amiază donaţii în valoare de 672 de miliarde de dongi vietnamezi (aproximativ 27,2 milioane de dolari) pentru sprijinirea persoanelor afectate de taifunul Bualoi, a relatat VNExpress, citat de Xinhua.