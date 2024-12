VIDEO Bolojan, vădit emoționat după vot: ”Dumnezeu să aibă în pază țara noastră. Am votat cu oameni pe care îi recunoști nu după vorbe lor, ci după faptele lor” / Apel la reconciliere națională de luni dimineață

De trei ori primar la Oradea și șef al CJ, Ilie Bolojan este unul dintre cei mai experimentați, dar și ”inflexibili” liberali, după cum îi spun colegii săi. Duminică dimineață, la ieșirea de la vot, el a rostit liber un discurs care a părut pregătit, pe care însă l-a spus cu o emoție puternică.

Tensiunea zilei de vot, decisivă pentru democrația din România, cum spun toate partidele participante, s-a simțit și în cazul noului președinte al PNL. Ilie Bolojan a vot la Oradea. A ieșit de la vot și, în fața camerelor, a vorbit liber, dar vizibil încărcat de tulburarea momentului.

”Suntem într-o zi foarte importantă pentru România”, a spus el. ”La mulți ani România, la mulți ani români”, a continuat Bolojan, care a adăugat: ”Dumnezeu să aibă în pază țara noastră”.

„Am votat astăzi cu gândul la România modernă, la România europeană. Îi îndemn pe toți românii să se ducă la vot, pentru că fiecare vot contează. Eu am votat cu oameni pe care îi recunoști nu după vorbe lor, ci după faptele lor”.

”Prin votul lor, românii vor decide pentru mulți ani de acum înainte, direcția în care se va îndrepta țara noastră”, a mai spus Bolojan.

Apoi, liderul PNL a făcut un apel la reconciliere națională: ”Indiferent care sunt opțiunile dumneavoastră, vă rog să vă prezentați la vot, dar după aceea, începând de mîine, trebuie să ne resectăm unii pe alții și să fim uniți. Vă mulțumesc”.

George Simion: „Am votat ca pentru prima oară după 35 de ani să ne eliberăm de lanţuri”

George Simion a fost primul lider de partid care s-a dus la vot, duminică dimineață. Liderul AUR a votat la Colegiul Unirea din Focşani.

La ieșirea de la urne, George Simion a declarat că a votat cu gândul la Ziua Naţională, la tineri şi că a votat ca pentru prima oară după 35 de ani să ne eliberăm de lanţuri, de cătuşe şi ”de cei care caută să ne ţină prizonieri în sărăcie într-o ţară bogată”.

„Am votat cu gândul la Ziua Naţională, la înaintaşi şi totodată la cei tineri, la copilul meu Radu, la toţi copiii României. Am votat ca pentru prima oară după 35 de ani să ne eliberăm de lanţuri, de cătuşe, de cei care caută să ne ţină prizonieri în sărăcie într-o ţară bogată. Am votat cu gândul la românii plecaţi în pribegie peste hotare. Am votat cu gândul că ei nu sunt nici trădători, nici muncitori necalificaţi”, a afirmat Simion după ce a votat.

El a adăugat că a votat cu gândul şi la seniori.

”Am votat cu gândul la seniorii noştri care astăzi sunt umiliţi, la cei care sunt ţinuţi prizonieri prin vouchere, prin cupoane, prin diferite ajutoare sociale, la cei care au fost ameninţaţi ieri că vor rămâne fără ajutoare sociale, fără pensii, dacă nu votează cum trebuie. Nu există cum trebuie, există ce simte fiecare aici în suflet, există voinţa fiecărui cetăţean suveran şi am votat ştiind că votul meu contează ca să nu fie batjocorită democraţia, să avem alegeri libere şi să nu se repete turul întâi de scrutin cum vor unii şi alţii”, a mai transmis liderul AUR.

Ciolacu: Am votat ca România să fie în continuare în Schengen, în UE şi în NATO

La rândul său, premierul Marcel Ciolacu, care a demisionat de la conducerea PSD după ce s-a clasat pe locul 3 la primul tur al alegerilor prezidențiale, a spus că a votat ca România să rămână în spaţiul Schegen, în Uniunea Europeană şi în NATO şi crede că românii au de ales între stabilitate şi haos.

Marcel Ciolacu a votat la o secţie din Buzău.

„Aş dori să transmit „La mulţi ani” tuturor românilor, astăzi, de Ziua Naţională. Am votat ca România să fie în continuare şi în spaţiul Schengen, şi în Uniunea Europeană, şi în NATO. Eu cred că astăzi românii au de ales între stabilitate şi haos. Eu cred că astăzi e zi foarte importantă pentru noi toţi, românii, să ne continuăm drumul european şi nord-atlantic. Este cel mai important lucru pe care îl avem de ales astăzi”, a declarat Ciolacu, la ieşirea din secţia de votare.