VIDEO Bosnia, acoperită de nămeți de până la 2 metri. Angajatul unei stații meteo a fost găsit înghețat în zăpadă

Un angajat al unei staţii meteorologice a fost găsit decedat vineri în apropiere de Sarajevo, după furtuna de zăpadă care a afectat Bosnia la începutul acestei săptămâni şi care a privat de electricitate mai multe zeci de mii de gospodării, au anunţat serviciile de salvare, informează AFP, citată de Agerpres.

Furtuna de zăpadă, care a început în noaptea de duminică spre luni, afectând şi regiuni din Croaţia şi Serbia, a scăzut net în intensitate pe teritoriul Bosniei, însă mii de persoane erau în continuare blocate vineri în zeci de localităţi izolate, întrucât drumurile au devenit impracticabile.

„Membri ai serviciilor de salvamont din cantonul Sarajevo (…) au găsit pe versantul sud-estic al muntelui Bjelasnica un corp despre care noi credem că este cel al angajatului dispărut de la Institutul meteorologic”, a declarat într-un mesaj publicat pe Facebook coordonatorul operaţiunii de salvare, Nermin Demir, în a patra zi de căutări.

Dispariţia acelui bărbat de 46 de ani, care se îndrepta spre o staţie meteorologică din vârful muntelui Bjelasnica, la altitudinea de 2.067 de metri, a fost semnalată de unul dintre colegii săi, marţi, la jumătatea zilei.

Blizzard condition last night in Bosnia & Herzegovina, this is a road between Drvar and Bosanski Petrovac.

More than 1 meter of snow has fallen last night. pic.twitter.com/oz126GL94s