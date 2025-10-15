VIDEO Cadoul inedit primit de Papa Leon. „Așa mi-a venit ideea de a-i oferi un frumos pursânge arab”

Papa Leon al XIV-lea, un călăreţ amator, a primit miercuri un pursânge arab, un cadou neobişnuit, din partea unui credincios, proprietar al unei herghelii din Polonia, a anunţat Vaticanul, potrivit agențiilor France Presse și Agerpres.

Calul, în vârstă de 12 ani, pe nume Proton, a fost donat de enoriaş pentru a fi vândut la licitaţie în scop caritabil, a precizat biroul de presă al Vaticanului.

Imaginile date publicităţii de Vatican îl arată pe liderul Bisericii Catolice, înaintea audienţei sale generale de la Vatican, mergând alături de calul alb, ţinându-l de frâie vizibil relaxat.

Înainte de a fi ales papă, Robert Francis Prevost obişnuia să călărească în Peru, unde a slujit ca misionar timp de aproximativ 20 de ani.

„Când am văzut fotografiile cu viitorul papă călare în Peru, mi-a venit ideea de a-i oferi un frumos cal arab, unul demn de el şi alb, deoarece albul este asociat cu sutana papală”, a declarat pentru Vatican News Andrzej Michalski, proprietarul hergheliei Michalski din Kolobrzeg-Budzistowo.

„Papa a fost încântat” de acest cadou, a adăugat el.

A Polish man has donated a purebred Arabian horse to Pope Leo XIV ahead of the weekly General Audience, saying he was inspired by the photo of the Augustinian Pope on horseback in Peru.



Proton, a purebred Arabian, was given to the Pope by Andrzej Michalski, owner and founder of… pic.twitter.com/uhGAgWFYrw — Vatican News (@VaticanNews) October 15, 2025

Papii primesc numeroase cadouri de la credincioşi sau de la celebrităţi, adesea vândute la licitaţie în scopuri caritabile.

În timpul pontificatului său de 12 ani (2013-2025), Papa Francisc a primit, printre altele, doi măgari şi un Lamborghini în culorile Vaticanului.