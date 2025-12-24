VIDEO Camera secretă în care a fost prins un lider din Camorra. Bărbatul era căutat de trei ani

Poliţia italiană l-a arestat pe un îndelung căutat şef al organizaţiei criminale Camorra din Napoli după ce l-a descoperit într-o cameră secretă din interiorul unui apartament, relatează DPA, preluată de Agerpres.

Ciro Andolfi, care figurează pe lista celor mai periculoşi 100 de fugari a Ministerului de Interne italian, a fost arestat într-un apartament din cartierul Barra din Napoli, a anunţat poliţia miercuri.

Bărbatul în vârstă de 49 de ani era căutat din 2022 şi urmează să ispăşească acum o sentinţă de opt ani şi trei luni de închisoare pentru alte condamnări anterioare, au declarat anchetatorii.

Printre condamnările anterioare figurează apartenenţa la o organizaţie criminală de tip mafiot, extorcare în stil mafiot şi corupţie.

È stato trovato all'interno di un nascondiglio ricavato dietro un termosifone e arrestato dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli Ciro Andolfi, classe 1976, ricercato dal 2022, in quanto destinatario di un ordine di carcerazione per una una pena residua di 8 anni, 3… pic.twitter.com/ek0MSfIpns — La Stampa (@LaStampa) December 24, 2025

Imagini făcute publice de Carabinieri arată ofiţeri de poliţie intrând în clădire noaptea, când au descoperit un spaţiu ascuns în spatele peretelui unei camere. Intrarea în ascunzătoare era ascunsă în spatele unui radiator.

În spatele zidului, în imagini poate fi văzut un coridor strâmt care duce în ascunzătoare, în care se aflau o mică colivie şi o statuie a Fecioarei Maria.

Bandele din Camorra operează în general în Napoli şi în regiunea înconjurătoare Campania. Spre deosebire de Cosa Nostra, o organizaţie cu o structură ierarhică, Camorra este formată din clanuri autonome.