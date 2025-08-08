Sari direct la conținut
Profit.ro

VIDEO Camerele de bord ale autobuzelor și taxiurilor, cea mai nouă metodă de supraveghere publică

HotNews.ro
VIDEO Camerele de bord ale autobuzelor și taxiurilor, cea mai nouă metodă de supraveghere publică
Sursa foto: Profit.ro

Suntem în plină eră a camerelor video publice și private, la care au acces autoritățile pentru a supraveghea activitatea din trafic și în spațiile publice. Unele țări permit inclusiv aplicarea de sancțiuni de către poliția rutieră, altele folosesc imaginile doar pentru colectarea de informații. În Japonia, a apărut o nouă modalitate prin care sunt extinse sursele de imagini, în serviciul public.

Citește mai mult pe Profit.ro.

Oameni FericițiMedici Buni MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro