VIDEO Când va fi deschis tronsonul din Autostrada Moldovei care va permite șoferilor să circule neîntrerupt pe autostradă până la Focșani / Două scenarii pentru restul autostrăzii în 2025

Un tronson din autostrada A7 va fi gata la final de lună, conform informațiilor HotNews, iar odată cu deschiderea traficului șoferii vor putea circula neîntrerupt pe 145 de kilometri din autostrada „Moldovei”, până la Focșani. Mai departe spre nord, însă, situația e mai delicată. Din șase loturi cu termen la final de an, doar un tronson și jumătate au șanse, într-un scenariu optimist, să fie deschise traficului.

Tronsonul 3 din A7 Ploiești – Buzău va fi deschis traficului la finalul lunii noiembrie, așa cum prevede termenul oficial, au confirmat pentru HotNews reprezentanții Companiei de Drumuri.

Tronsonul măsoară 13,9 kilometri și este construit de o asociere de firme din Turcia, Nurol (Lider) – Makyol. Este, de altfel, singurul lot din cele 14 tronsoane deschise sau aflate în lucru pe Autostrada A7 care este realizat de constructori din Turcia.

Odată deschis traficului, șoferii vor putea circula neîntrerupt pe aproape 145 de kilometri din autostrada A7, de la Ploiești (Dumbrava/A3) și până la nord de Focșani.

„Între 27 și 30 noiembrie, așa estimăm”

„Intenționăm să deschidem traficul între 27 și 30 noiembrie, ține și de vreme. Noi așa estimăm, că se va putea circula pe Lotul 3, și implicit pe autostradă de la București și până la Focșani, de la final de noiembrie”, a declarat pentru HotNews Alin Șerbănescu, reprezentantul CNAIR.

„Mai departe pe A7, sperăm să deschidem de la Focșani la Adjud până de Crăciun. Va depinde mult de vreme, dar cred că vom reuși”, a mai spus reprezentantul Companiei de Drumuri.

A7 Ploiești – Buzău / Sursă: HotNews.ro

A7 Ploiești – Buzău, Lotul 3 (Pietrosul – Buzău)

Constructor : NUROL INŞAAT VE TICARET A.S. (lider) – MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.S

: NUROL INŞAAT VE TICARET A.S. (lider) – MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.S Lungime : 13,9 km

: 13,9 km Valoare : 1,1 miliarde de lei (fără TVA)

: 1,1 miliarde de lei (fără TVA) Contract semnat : 22.11.2023

: 22.11.2023 Lucrări începute : martie 2024 (termen de execuție 20 de luni)

: martie 2024 (termen de execuție 20 de luni) Termen de finalizare : noiembrie 2025

: noiembrie 2025 Stadiu la zi (noiembrie 2025): 87%

Două scenarii pentru A7 la nord de Focșani, la final de 2025

Intenția autorităților este confirmată și de către observatorii externi. Ionuț Ciurea de la Asociația Pro Infrastructura, una dintre cele mai active organizații din societatea civilă în domeniul transporturilor, a explicat pentru HotNews că deschiderea tronsonului de lângă Buzău este fezabilă pentru finalul lui noiembrie, însă restul de deschideri din A7, la nord de Focșani, rămân incerte pentru acest an.

„E fezabil să fie terminat în perioada asta. Nu ar trebui să fie probleme, chiar dacă vremea va fi puțin mai rece. Eu zic că vor găsi ferestre peste 5-6 grade să pună ce asfalt mai este de așternut. Dacă nu reușesc la sfârșitul lunii, cel mai târziu la început de decembrie sigur va fi deschis. Constructorul se află în termenul contractual curat, fără nicio extensie de timp, s-a achitat nesperat de bine, mai mult decât onorabil”, a spus Ciurea.

Pentru tronsoanele din A7 la nord de Focșani „suntem acum în două scenarii”, spune reprezentantul Pro Infrastructura.

„Unul optimist, de la Focșani Nord la Adjud Nord (n.r. circa 52 km), iar scenariul realist este doar de la Tișița la Adjud Nord (n.r. cica 33 km). E la limita limitei zona de la nord de Focșani, mai e mult de lucru la structuri. Mai e și problema cu vremea, cu o linie de înaltă tensiune la Tișița ce trebuie relocată, dar teoretic încă e posibil”, a detaliat Ciurea.

„Din punctul nostru de vedere, mai departe, la nord de Adjud, nu va fi gata nimic anul acesta, dar e foarte important ca anul viitor, până în august, A7 să ajungă până la Săbăoani, la sud de Pașcani, pentru că acele loturi sunt puse în PNRR cu fonduri nerambursabile. Ideea e că până se termină PNRR, în august, să se meargă la viteză maximă să fie gata până la Săbăoani pentru că sunt bani gratis, este cel mai important obiectiv în 2026”, a mai declarat reprezentantul API.

Traseul Autostrazii A7 Focșani – Bacău, Foto: Hotnews

A7 Focșani Nord – Domnești Târg

Constructorul: UMB

Lungime: 35,6 km

Valoare: 2,36 mld lei (fără TVA)

Contract semnat: decembrie 2022

Lucrări începute: martie 2023

Termen oficial de execuție (proiectul tehnic deja realizat): 30 luni

Termen de finalizare: noiembrie 2025

Stadiu (noiembrie 2025): 85%

A7 Domnești Târg – Răcăciuni

Constructorul: UMB

Lungime: 38,78 km (cca 16 km de la Domnești-Târg la Adjud)

Valoare: 2,49 mld lei (fără TVA)

Contract semnat: decembrie 2022

Lucrări începute: mai 2023

Termen oficial de execuție (proiectul tehnic este deja realizat): 30 luni

Termen de finalizare: noiembrie 2025

Stadiu (noiembrie 2025): 85%

„Coloana vertebrală” a Moldovei

Autostrada „Moldovei” A7 este o șosea de mare viteză de aproape 450 de km de la Ploiești la Siret, granița cu Ucraina. Autostrada A7 se află în diferite stadii de implementare: 120 km în folosință, 215 kilometri în lucru și aproape 115 km în licitație, din totalul de circa 450 km Ploiești – Siret.

I se mai spune și „coloana vertebrală” a infrastructurii rutiere pentru Moldova pentru că străbate regiunea de la Nord la Sud, legând-o cu Muntenia și urmând să preia tot traficul greu și de tranzit de pe DN2 (E85), unul dintre cele mai aglomerate și periculoase drumuri naționale din țară.

Din sectorul A7 Ploiești (A3/Dumbrava) – Buzău, până în prezent s-au deschis traficului aproape 50 de kilometri aferenți primelor două loturi, în timp ce lotul 3 de aproape 14 km va fi deschis la final de noiembrie.

Mai departe de la Buzău spre Nord se circulă pe autostradă pe aproape 87 de kilometri până la nord de Focșani.

De la Focșani spre Bacău sunt așteptate spre deschidere în acest an măcar încă două alte tronsoane, în timp ce ultimul tronson spre Bacău și alte trei tronsoane de la Bacău la Pașcani sunt programate spre finalizare, cu întârziere, abia la anul.

Din cele 14 loturi contractate până acum pe A7, 11 sunt semnate cu UMB (5 tronsoane finalizate), toate în regiunea Moldovei.

Alte două tronsoane, de la Pașcani la Suceava, sunt atribuite către UMB, dar contractele încă nu au fost semnate. Practic, de la Buzău până la Pașcani și mai departe spre Suceava, toată A7 este sau va fi construită de companiile care țin de UMB-ul lui Dorinel Umbrărescu.