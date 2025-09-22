VIDEO Catastrofă aviatică evitată în ultimul moment pe un aeroport din Franța. Un pilot a greșit pista de aterizare

O coliziune între două avioane de pasageri a fost evitată la limită duminică seara pe aeroportul din oraşul francez Nisa, a declarat luni pentru AFP Biroul de investigaţii şi analiză a siguranţei aviaţiei civile (BEA) din Franţa, transmite Agerpres.

La puţin timp după ora 23:30, un avion Airbus A320 al companiei Nouvel Air, care ateriza pe aeroportul din Nisa, a fost nevoit să efectueze manevra de ratare a aterizării pentru a evita coliziunea cu un avion de acelaşi tip al companiei Easyjet ce se afla deja pe pistă.

Nouvelair A320 almost collides with an easyJet A320 on the runway at Nice Côte d'Azur airport.



EasyJet flight U24706 had lined up on the runway Sunday evening while Nouvelair flight BJ586 was about to land on the same runway.



The easyJet captain reportedly stated to the… pic.twitter.com/s25F04pSmG — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 22, 2025

Potrivit datelor preliminare ale investigaţiei, avionul companiei Nouvel Air venea la aterizare pe o pistă greşită. Aeroportul din Nisa are două piste paralele, situate foarte aproape una de cealaltă.

Biroul francez de investigaţii a dispus imobilizarea ambelor aeronave în vederea recuperării cutiilor negre pentru stabilirea exactă a circumstanţelor acestui „incident grav”, în cadrul anchetei fiind de asemenea audiaţi piloţii celor două avioane şi controlorii de trafic aerian.