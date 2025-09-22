Sari direct la conținut
VIDEO Catastrofă aviatică evitată în ultimul moment pe un aeroport din Franța. Un pilot a greșit pista de aterizare

Aeroportul din Nisa Foto: Jean-Michel EMPORTES / Onlyfrance.fr, ONLY FRANCE / Alamy / Profimedia

O coliziune între două avioane de pasageri a fost evitată la limită duminică seara pe aeroportul din oraşul francez Nisa, a declarat luni pentru AFP Biroul de investigaţii şi analiză a siguranţei aviaţiei civile (BEA) din Franţa, transmite Agerpres.

La puţin timp după ora 23:30, un avion Airbus A320 al companiei Nouvel Air, care ateriza pe aeroportul din Nisa, a fost nevoit să efectueze manevra de ratare a aterizării pentru a evita coliziunea cu un avion de acelaşi tip al companiei Easyjet ce se afla deja pe pistă.

Potrivit datelor preliminare ale investigaţiei, avionul companiei Nouvel Air venea la aterizare pe o pistă greşită. Aeroportul din Nisa are două piste paralele, situate foarte aproape una de cealaltă.

Biroul francez de investigaţii a dispus imobilizarea ambelor aeronave în vederea recuperării cutiilor negre pentru stabilirea exactă a circumstanţelor acestui „incident grav”, în cadrul anchetei fiind de asemenea audiaţi piloţii celor două avioane şi controlorii de trafic aerian.

