VIDEO Câte sate au cucerit forțele ruse în februarie, potrivit lui Gherasimov

Vizită a lui Valeriu Gherasimov la forțele ruse de invazie din Ucraina. Foto: AFP / AFP / Profimedia

Șeful Statului Major rus Valeri Gherasimov s-a dus în vizită trupele sale din Ucraina și a afirmat că forțele Kremlinului au cucerit 12 sate din estul țării în februarie, a afirmat duminică Ministerul Apărării de la Moscova, potrivit AFP.

Vizita lui Valeri Gherasimov a avut loc cu câteva zile înaintea negocierilor dintre Moscova, Kiev și Washington la Geneva pentru a pune capăt unui război care durează de aproape patru ani și în apropierea celei de-a patra aniversări a ofensivei de amploare a Moscovei împotriva Ucrainei.

„În două săptămâni din februarie, în ciuda condițiilor meteorologice severe de iarnă, forțele combinate și unitățile militare ale grupului interarme au eliberat 12 localități”, a susținut Gherasimov, potrivit France Presse, care precizează că nu a putut verifica aceste afirmații în mod independent.

Der Stabschef der Streitkräfte der Russischen Föderation – der erste stellvertretende Verteidigungsminister der Russischen Föderation, General der Armee Valery Gerasimov, überprüfte den Verlauf der Erfüllung der Kampfaufgaben durch die Truppenteile und Einheiten der Truppengruppe… pic.twitter.com/A21msoPCXf — Mann im Schatten 🇷🇺 (@vladi_the_gr8) February 15, 2026

Ritmul avansului Moscovei s-a accelerat în toamnă, dar Rusia nu și-a atins obiectivul de a cuceri regiunea Donețk în cei patru ani de război.

Rusia cere ca Kievul să se retragă din regiunea Donețk pentru a încheia orice acord care să pună capăt conflictului — condiții inacceptabile pentru Ucraina.

Gherasimov a afirmat că trupele Moscovei avansează spre Sloviansk — un centru industrial care a căzut pentru scurt timp în mâinile separatiștilor pro-ruși în 2014 și care este ținta unor atacuri frecvente din partea Rusiei.

Forțele Moscovei se află la aproximativ 15 kilometri de oraș. Moscova revendică regiunile Donețk, Lugansk, Zaporojieși Herson.

Dar a avansat și în alte regiuni ucrainene. Gherasimov a declarat că Rusia „extinde o zonă de securitate” în zonele de frontieră din regiunile Sumî și Harkov, din nord-est, unde controlează câteva zone.

Șeful armatei a declarat, de asemenea, că va discuta cu ofițerii „acțiunile viitoare în direcția Dnipropetrovsk”.

Forțele ruse au pătruns în această regiune vara trecută în timpul avansului lor spre vest, dar Kremlinul nu a revendicat niciodată oficial această regiune.

Liderul rus Vladimir Putin a repetat că Moscova intenționează să cucerească cu forța întreaga regiune Donetsk, din estul Ucrainei, dacă diplomația va eșua.