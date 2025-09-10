VIDEO Cazul unei tinere ucrainence ucise într-un tren în Carolina de Nord ia proporţii politice în SUA

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, face declarații în legătură cu cazul unei tinere refugiate din Ucraina, Iryna Zarutska, ucisă într-un tren în SUA. Suspectul a fost identificat ca fiind Decarlos Brown Jr. Credit foto: Saul Loeb / AFP / Profimedia

După mai multe săptămâni de tăcere mediatică, presa americană a început să scrie tot mai mult despre un atac brutal care a avut loc luna trecută într-un tren din Carolina de Nord şi căruia i-a căzut victimă o tânără refugiată ucraineană, Irina Zaruţka, cu atât mai mult cu cât cazul a început să fie invocat inclusiv de Administraţia Trump pentru a-şi justifica politicile anti-criminalitate, relatează marți News.ro.

Faptele s-au petrecut la 22 august, când Irina Zaruţka, o refugiată ucraineană în vârstă de 23 de ani, a urcat într-un tren în Charlotte (Carolina de Nord) pentru a se întoarce acasă după o zi de lucru într-o pizzerie. Cu puţin timp înainte de ora locală 22:00, ea a fost înjunghiată de trei ori în gât de un alt pasager, care stătea în spatele ei. Acesta a fost identificat de anchetatori ca fiind Decarlos Brown Jr, în vârstă de 34 de ani, un om fără adăpost, cu un cazier judiciar lung şi cu probleme psihiatrice – schizofrenie, potrivit mamei sale.

Atacul neprovocat este investigat acum de FBI.

Victima, Irina Zaruţka, a fugit din Ucraina în 2022 împreună cu mama, sora şi fratele ei pentru a scăpa de războiul cu Rusia. Era o artistă talentată care lucra la o pizzerie şi visa să devină asistent veterinar.

O înregistrare video înfiorătoare a faptelor a sporit emoţia, iar cazul s-a transformat într-un punct sensibil în timp ce Administraţia Trump promite să ia măsuri drastice împotriva criminalităţii în oraşele mari care sunt fiefuri democrate.

„Abordarea susţinută de democraţi permite acestor criminali să umble liberi”

Cazul a devenit cel mai recent punct fierbinte în dezbaterea dacă oraşe precum Charlotte abordează în mod adecvat criminalitatea violentă, bolile psihice şi siguranţa transportului în comun. Administraţia Trump afirmă că această crimă arată modul în care liderii locali, judecătorii şi politicile din oraşele conduse de democraţi nu reuşesc să îşi protejeze locuitorii de infracţiunile violente.

„Prea mulţi oameni nevinovaţi din toată ţara continuă să plătească preţul experimentului eşuat cunoscut sub numele de cauţiune fără cash, susţinut de Partidul Democrat de ani de zile”, a declarat marţi secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt. „În loc să îi urmărească penal şi să îi închidă pe criminalii violenţi, abordarea cauţiunii fără cash susţinută de democraţi permite acestor criminali să umble liberi în ţara noastră şi să comită din nou şi din nou infracţiuni”, a adăugat ea.

Comentariile lui Leavitt vin la doar câteva ore după ce Casa Albă a postat un videoclip cu preşedintele, în care acesta a făcut legătura între înjunghierea mortală din tren şi măsurile sale de combatere a criminalităţii în Washington DC şi în întreaga ţară. „Trebuie să răspundem cu forţă şi putere. Trebuie să fim nemiloşi, la fel ca ei”, a declarat preşedintele. „Cetăţenii ţării noastre trebuie să insiste asupra protecţiei, siguranţei, legii şi ordinii”, a îndemnat el.

🚨President Trump has just released a video on the killing of Iryna Zarutska:



“We have to be viscous, just like they are. It’s the only thing they understand.”



“We cannot allow … vioIent repeat offenders to continue spreading destruction and death." pic.twitter.com/j1NoFZhdwO — Charlie Kirk (@charliekirk11) September 9, 2025

Suspectul, cu un trecut criminal îndelungat

„Cauţiunea fără cash” este un termen care se referă la politicile de reformă a justiţiei penale care au răsturnat practica tradiţională de a obliga oamenii să plătească pentru a fi eliberaţi din închisoare înainte de proces. Criticii au cerut înlocuirea acestui sistem bazat pe bani cu unul care să se concentreze pe siguranţa publică, drepturile inculpaţilor şi asigurarea faptului că persoanele acuzate de infracţiuni se vor prezenta în faţa instanţei, explică CNN.

Suspectul din incidentul cu înjunghierea ucrainencei are un trecut criminal îndelungat, incluzând condamnări pentru jaf armat, furt calificat şi spargere şi intrare prin efracţie. El a petrecut mai mult de cinci ani în închisoare pentru jaf cu armă periculoasă.

Departamentul Justiţiei l-a pus marţi sub acuzare pe Decarlos Brown Jr. pentru înjunghierea fatală din tren, ceea ce înseamnă că acesta ar putea fi condamnat la pedeapsa cu moartea.

„Irina Zaruţka era o tânără care trăia visul american – uciderea ei oribilă este un rezultat direct al politicilor eşuate de blândeţe faţă de criminalitate, care pun infractorii înaintea oamenilor nevinovaţi”, a declarat procurorul general Pam Bondi. „Vom solicita pedeapsa maximă pentru acest act de violenţă de neiertat – el nu va mai vedea niciodată lumina zilei ca om liber”, a promis şefa Departamentului Justiţiei, citată de The Associated Press.