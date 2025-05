VIDEO Ce spune Nicușor Dan că îi va lipsi cel mai mult din viața de acum dacă ajunge președintele României. „O să negociem lucrul ăsta”

Nicușor Dan, candidat independent la alegerile prezidențiale, a declarat marți la Știrile Pro TV că își dorește ca fiul și fiica lui „să nu vadă diferența că, în fine, tatăl lor are o funcție publică și să știe că viața lor depinde de ce fac ei, de efortul pe care ei îl fac”.

Întrebat ce crede că îi va lipsi cel mai mult din viața pe o duce acum dacă ajunge la Președinția României, Nicușor Dan a răspuns: „Fără discuție, relația cu familia, adică am avut experiența asta când am câștigat primăria și, vreun an și jumătate, doi, am muncit din greu ca să o duc pe linia de plutire, și mi-au reproșat soția, copiii că lipsesc. Cu România e cam același lucru, adică, un an, doi, de acum încolo, o să fie foarte greu până când lucrurile merg în sfârșit în direcția corectă. Asta estimez eu”.

Nicușor Dan, în prezent primar general al Capitalei, a precizat că își duce fiica la școală dimineața și o ia de acolo când termină cursurile.

„Este o doamnă în vârstă care spune, «iar nu ești la primărie…»”, a continuat Nicușor Dan, râzând.

Întrebat cum o să facă acest lucru dacă va fi președinte, el a adăugat: „O să negociem lucrul ăsta. O să îi transmit doamnei că compensez, stau până la opt seara, deci lucrez opt ore. O să negociez cu SPP. Adică îmi doresc ca copiii mei să nu vadă diferența că, în fine, tatăl lor are o funcție publică și să știe că viața lor depinde de ce fac ei, de efortul pe care ei îl fac”.

Candidatul independent, care s-a clasat pe locul al 2-lea în primul tur al alegerilor prezidențiale, a fost întrebat apoi cum vede România copiilor săi.

„O Românie care să fie o opțiune, să fie o opțiune, dacă ești un copil care te-ai născut, cum m-am născut eu, într-un mediu semi-rural, să știi că ai aceeași șansă de parcurs în viață ca și cum o are cineva care s-a născut într-un mare oraș. La fel, dacă ești o doamnă cu copiii plecați în străinătate, să ai speranța că ei vor dori într-o zi să vină acasă, deci o Românie care să fie la fel care să fie la fel ca țările europene și în care orice meserie ai avea, din orice zonă ai fi, să ai opțiunea corectă să vii aici”, a răspuns Nicușor Dan.