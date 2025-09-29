VIDEO Cel mai scump drum expres din România: Proiectul care va lega Autostrada Moldovei de podul peste Dunăre de la Brăila, atribuit unui singur constructor
Aproape 900 de milioane de euro – atât va costa proiectarea și execuția drumului expres care să lege Autostrada „Moldovei” A7 de podul peste Dunăre de la Brăila. Contractul a fost atribuit unei asocieri condusă de constructorul român UMB.
Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a atribuit luni contractul pentru realizarea Drumului Expres Focșani-Brăila către Asocierea SA&PE Construct – Spedition UMB – Tehnostrade – Arcada Company, cu o ofertă de 4,29 miliarde lei (fără TVA).
Drumul expres Focșani – Brăila va avea 73,5 km și va fi realizat într-un singur lot – cel mai lung tronson de drum de mare viteză construit printr-un singur contract în România.
Durata contractului este de 6 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuție.
O particularitate: Tot proiectul este contractat din start unui singur constructor
Drumul Expres Focșani-Brăila va asigura legătura între Autostrada Moldovei Ploiești-Pașcani (A7), podul peste Dunăre de la Brăila, Drumul Expres Brăila-Galați (DEx 6), Tulcea și Constanța.
Proiectul are o particularitate cu care s-a remarcat încă de la lansarea licitației: deși drumul este destul de lung, a fost scos la licitația de proiectare și execuție într-un singur lot, o singură bucată care să fie realizată de același constructor. Asta, spre deosebire de licitațiile de autostrăzi de până acum din România, care presupuneau spargerea proiectelor în secțiuni mai mici, de obicei cu o lungime maximă de circa 30 de kilometri, în funcție de complexitate, explica Gabriel Budescu, șeful CNIR, într-un interviu HotNews.ro în 2024.
„Noi am hotărât să-l licităm dintr-un singur tronson de 73 de kilometri pentru că este într-o zonă de câmpie. Terenul de umplutură e destul de problematic de găsit acolo. Vor fi niște guri de împrumut destul de mari și riscam la un moment dat, dacă erau doi sau trei constructori, să se canibalizeze între ei sau să ne ofere la licitație aceeași resursă de material, după care să constatăm că a luat-o vecinul și tot așa. Am mai avut astfel de cazuri”, spunea directorul CNIR.
Drumul Expres Focșani – Brăila – specificații
- Valoarea lucrărilor: 4,29 miliarde de lei
- Contract atribuit: Asocierea SA&PE Construct – Spedition UMB – Tehnostrade – Arcada Company
- Lungimea drumului expres: 73,5 km
- Un drum de legatură cu DN 23 în lungime de cca 2.2 km (2 benzi de circulatie a cate 3.5 m fiecare si acostamente de 1 m) pentru asigurarea conectării drumului expres cu DN2.
- 6 noduri rutiere: Focșani (A7), Milcovul (DN23A), Maicanesti (DN23), Corbu (DN23), Silistea (DJ221C), Braila (DX Buzau-Braila)) dintre care 2 noduri rutiere de mare viteză
- proiectate la o viteza de 80 km/h, unul cu Autostrada A7 și unul cu Drumul expres Buzău – Brăila
- Lucrări de artă: 57 (poduri, pasaje, viaducte) cu lungimi cuprinse între 32-627m + perdele forestiere poziționate pe direcția vânturilor dominante
- Dotări: Parcare de Scurta Durata (stanga + dreapta) – km 17+600, Spații de servicii tip S1 (stanga + dreapta) – km 40+350, Centru de Întreținere și Coordonare (CIC), Parcare de Scurta Durata (stanga + dreapta) -km 54+300,
- Perioada de proiectare: 6 luni (4 luni PAC si 2 luni PTE)
- Perioada de execuție: 36 luni
- Perioada de garanție: 5 ani (60 luni)