VIDEO Cel puțin 281 de răniți după o explozie violentă într-un port din Iran

O explozie puternică a zguduit sâmbătă portul Shahid Rajaee din Bandar Abbas, oraș aflat în sudul Iranului, într-un incident soldat cu cel puțin 281 de persoane rănite, a relatat presa de stat, potrivit Reuters.

„Sursa acestui incident a fost explozia mai multor containere depozitate în zona debarcaderului din portul Shahid Rajaee. În prezent, evacuăm și transferăm răniții către centre medicale”, a declarat un oficial local din zona de gestionare a crizelor pentru televiziunea de stat.

În incident au fost rănite cel puțin 281 de persoane, a precizat presa de stat, pe baza informațiilor transmise de purtătorul de cuvânt al echipelor de intervenție. Este neclar dacă există și decese.

Agenția semi-oficială de presă Tasnim a difuzat imagini cu persoane rănite care primeau îngrijiri pe marginea drumului, în mijlocul unor scene de confuzie.

Forțele de intervenție continuau eforturile pentru lichidarea unui incendiu amplu, iar autoritățile au menționat că sunt evacuate camioanele din zonă și că depozitul de containere în care s-a produs explozia conținea probabil „mărfuri și substanțe chimice periculoase”.

Televiziunea de stat susține că „neglijența în manipularea materialelor inflamabile a fost un factor care a contribuit” la cele întâmplate.

