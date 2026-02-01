VIDEO Cel puțin nouă oameni au murit și alți zeci au fost răniți după ce un autobuz s-a răsturnat în Antalya

Accidentul a avut loc duminică, în Dosemealti, din provincia Antalya, sudul Turciei. Autobuzul a ieșit de pe șosea, într-o curbă, iar cel puțin nouă persoane au murit, transmite CNN Turk.

Autobuzul s-a răsturnat la marginea drumului, la un nod de intrare pe autostrada Antalya-Burdur, la nord-vest de centrul orașului Antalya, potrivit imaginilor difuzate de postul public de televiziune TRT.

În urma impactului, unii pasageri au fost aruncați din autobuz, a relatat agenția de știri DHA.

Guvernatorul provinciei, Hulusi Sahin, a declarat că alte 26 de persoane au fost rănite, unele dintre ele în stare gravă.

Cauza exactă a producerii accidentului urmează să fie stabilită. Antalya, o destinație turistică populară de pe malul Mediteranei, a fost lovită de ploi torențiale în ultimele zile.

„Șoseaua era udă și era și ceață în zonă. Nu este un loc în care să conduci cu viteză, dar se pare că autobuzul circula cu viteză”, a declarat Sahin pentru TRT.