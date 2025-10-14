VIDEO Celebrele Black Hawk, transformate în elicoptere fără pilot ce pot transporta și roiuri de drone / Cum funcționează

Sikorsky a prezentat sistemul aerian fără pilot S70, denumit și UHawk, care elimină complet pilotul dintr-un vechi elicopter Black Hawk UH-60L și transforma practic elicopterul într-o dronă de mari dimensiuni.

Compania americană a anunțat marți că a transformat un elicopter UH-60L Black Hawk în S-70UAS U-Hawk, „un sistem aerian autonom (UAS) versatil, care are cu 25% mai mult spațiu de transport decât un Black Hawk obișnuit”.

Sikorsky explică faptul că a înlocuit secțiunea cabinei de pilotaj cu uși și rampă acționate cu clapete și „a înlocuit comenzile de zbor convenționale cu un sistem fly-by-wire de a treia generație, low-cost, integrat cu tehnologia de zbor autonom MATRIX”.

„Practic, ceea ce am făcut a fost să luăm un Black Hawk [UH60L] și, folosind sistemul nostru de autonomie MATRIX, să transformăm această aeronavă într-un UAS (n.r. Sistem Aerian fără Pilot)”, a declarat Erskine „Ramsey” Bentley, director de strategie și dezvoltare comercială pentru Sikorsky Advanced Programs, potrviit Breakingdefense.com

Prototipul prezentat presei a fost creat dintr-un model mai vechi UH-60L, pe care compania l-a cumpărat înapoi de la armată, a spus Bentley.

Uși în partea frontală, o rampă și o tolbă pentru drone și rachete cu lansare pe laterală

Inginerii Sikorsky au „redesenat complet” partea frontală a UH-60L, instalând uși cu deschidere în sus și o rampă, a explicat Bentley, ceea ce face ca „întreaga cabină și zona cockpitului să fie [disponibile] fie pentru operațiuni logistice, fie pentru operațiuni de sprijin al misiunilor”.

Acest lucru permite soldaților, spre exemplu, să conducă vehicule terestre fără pilot (UGV) prin partea din față a aeronavei, iar în partea din spate a aeronavei pot fi stocate aproximativ 40-50 de efectori – proiectile sau sisteme de drone – care să fie lansați dintr-un fel de „tolbă” gândită de companie.

„Deci, în timp ce armata efectuează un asalt aerian, vă puteți imagina UHawk zburând în fața soldaților. Pe măsură ce UHawk ajunge primul în zona de aterizare, lansează efectorii din părțile laterale ale aeronavei, din tolba noastră”, a explicat Bentley. „Apoi, când aterizează, debarcă UGV-ul, iar aeronava pleacă, iar acest lucru se face înainte ca soldații să ajungă să pună piciorul pe pământ.”

În afară de misiunile de asalt, Bentley a spus că robo-helicopterul poate efectua și misiuni de transport de marfă, deoarece aeronava poate transporta trei containere Joint Modular Intermodal Container (JMIC) și poate transporta 3.175 de kg în interior și simultan 4.000 de kg pe cârligul de marfă extern. Poate transporta un încărcător de rachete HIMARS în centrul aeronavei, a adăugat el.

Poate fi operat de pe tabletă

În ceea ce privește modul de operare al S70, acesta poate fi controlat de pe o tabletă de către un operator „minim instruit”, a declarat săptămâna trecută reporterilor Igor Cherepinsky, directorul Sikorsky Innovations. În funcție de misiune, operatorii pot determina cât de mult control doresc să aibă asupra aeronavei prin intermediul sistemului de autonomie MATRIX, potrivit Breaking Defense.

„Dacă îi spui să meargă de la aeroportul A la aeroportul B, de exemplu, și știe că se află în spațiul aerian civil, va urma rutele corecte și va respecta procedurile civile corespunzătoare. Dacă știe că se află în spațiul aerian militar, va face ceea ce consideră că este corect pentru spațiul aerian militar”, a spus Cherepinsky. „Este foarte autonom, dar în unele cazuri poate să nu fie exact ceea ce doriți. De aceea oferim acest nivel de autonomie ajustabilă.”

Aeronava S-70UAS U-Hawk expusă în această săptămână la expoziția Asociației Armatei Statelor Unite prezintă un spațiu mai mare în cabină pentru:

Transportul de încărcături mai lungi, cum ar fi rachete,

Încărcarea/descărcarea unui vehicul terestru fără pilot,

Încărcarea/descărcarea de provizii,

Lansarea de roiuri de drone de recunoaștere sau de atac și

Transportul de rezervoare interne de combustibil pentru o autonomie mai mare sau o durată mai lungă de staționare.

„Am dezvoltat acest prototip de la concept la realitate în mai puțin de un an, iar modificările efectuate pentru a transforma acest Black Hawk cu echipaj într-un UAS cu sarcină utilă multi-misiune pot fi replicate la scară largă rapid și la un cost accesibil”, autonomă”, a declarat Rich Benton, vicepreședinte și director general al Sikorsky.

„Tolba” de drone cu deschidere pe laterală

Primul zbor va fi în 2026

Reproiectarea și modificarea structurală a aeronavei UH-60L în configurația sa fără echipaj U-Hawk este condusă de grupul de prototipare rapidă Sikorsky Innovations. Primul zbor este preconizat pentru 2026, susține compania.

Prin eliminarea cabinei de pilotaj și a componentelor interne, U-Hawk are cu 25% mai mult

spațiu de încărcare decât UH-60L Black Hawk.

Încărcarea frontală și spațiul suplimentar utilizabil al cabinei aeronavei U-Hawk oferă acum flexibilitatea de a acomoda încărcături supradimensionate până la aceeași greutate brută maximă, susține compania.

Echipă aer-sol —Transportul unui vehicul terestru fără pilot ce poate fi condus direct în și din aeronavă, cum ar fi HDT Hunter Wolf 6×6 UGV.

Marfă — Transportă până la patru containere intermodale modulare comune (față de două în prezent).

Transport rachete — Transportă o încărcătură HIMARS cu șase rachete sau două rachete navale de atac.

Efecte lansate — Desfășoară efecte lansate care transportă senzori/muniții din tolbe fixate în cabină.

Anduranță — Se deplasează autonom pe o distanță de peste 1600 nm (3.000 km) sau poate staționa până la 14 ore fără realimentare.